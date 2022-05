Noli 2022, Repetto pronto alla sfida: i primi nomi della lista e la presentazione del programma

Noli. Ambrogio Repetto, candidato sindaco con la lista “Prospettiva Noli”, prosegue la sua campagna elettorale in vista del voto di giugno e il 10 maggio, alle ore 21.00, presso il Baianita presenterà ufficialmente la sua squadra e il programma amministrativo per il rilancio della località savonese.

Repetto è già stato primo cittadino per due mandati, dal 2004 al 2014, ora il ritorno sulla scena politico-amministrativa.

La lista sarà caratterizzata da novità e conferme: nella rosa dei 10 nomi, cinque hanno già esperienza e competenza con la macchina comunale, altri 5 sono invece nomi di assoluta novità: “Giusto equilibrare i due aspetti, tuttavia la metà della lista vede componenti che sono al primo impegno amministrativo, segnale di importante rinnovamento” afferma lo stesso Repetto.

Tra le anticipazioni trapelate in queste ore, ci saranno gli ex assessori comunali Marta Pisano (in giunta comunale nel primo mandato dell’ex sindaco) e Davide Arancino (in carica nel secondo mandato di Repetto). Altra certezza è Debora Manzino, ancora al fianco di Repetto e vice sindaco dell’ultima amministrazione in carica. Nel team anche le c0nsigliere comunali uscenti Nada Calandria e Irene Magnone. Come detto, invece, altri 5 nomi rappresentano vere new entry.

“Il gruppo Prospettiva Noli lavorerà per coniugare la salvaguardia del territorio e del patrimonio storico e culturale con l’esigenza dello sviluppo sociale ed economico della città proprio in una prospettiva futura” aggiunge ancora il candidato sindaco.

“Stanno per iniziare gli incontri diretti con la cittadinanza nolese, le associazioni di categoria, le cooperative, le associazioni di volontariato, i gruppi informali e i giovani. Crediamo fortemente nel valore e nell’importanza del dialogo e del confronto con tutti. Ci auguriamo una buona adesione e partecipazione, per noi prezioso segnale di cittadinanza attiva a Noli e per Noli” ricordano dalla lista a sostegno di Repetto.

Il programma è già stato definito e sarà presentato ai nolesi nella serata del prossimo 10 maggio, ma senza far riferimento a quanto detto dagli avversari il candidato sindaco precisa sui due cantieri al centro della campagna elettorale e negli anni di polemiche e schermaglie politiche: “Per quanto riguarda via Belvedere, dopo la querelle dei ricorsi etc… seguendo quella che sarà la nostra linea su opere e lavori, si è avuta una nuova accelerazione dell’iter e posso annunciare che per la parte pubblica l’intervento è ripartito proprio in questi giorni”.

“Quanto al cantiere di via IV Novembre nel nostro piano amministrativo abbiamo indicato due strade, entrambe non in alternativa: un nuovo bando pubblico di avviso per i lavori, oppure l’arrivo di risorse da fondi pubblici a disposizione dei comuni, valutando i vari canali possibili, senza contare eventuali opportunità offerte dal Pnrr” conclude Repetto.