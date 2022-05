Noli 2022, lista e programma del candidato sindaco Marino Pastorino: “Voltare pagina per la nostra comunità”

Noli. “Chiediamo ai nolesi un segnale di cambiamento per la nostra amata città, una opportunità da cogliere per spezzare questa egemonia che ormai ci governa da oltre 20 anni come un ping pong… Tra la gente, come ogni giorno, per fare tesoro dei vostri consigli e prendere appunti per dedicarmi a voi e lavorare insieme per il nostro futuro”.

E’ il messaggio lanciato dal candidato sindaco Marino Pastorino, in corsa per le elezioni comunali con la lista “Noli nel Cuore”. Messa da parte la polemica iniziale con l’ex vice sindaco Alessandro Fiorito, che si era affiancato a Giuseppe Niccoli (poi ritirato dalla competizione), così come ad una possibile lista unitaria del centro destra, Pastorino si è lanciato nella campagna elettorale.

Ecco la rosa di nomi che sosterranno la sua candidatura a primo cittadino: Anna Martinetti, Eugenia Rapisarda, Lorenzo Pastorino, Rocco Straffalaci, Alberto De Simone, Fabio Astori, Mauro Del Canto, Agostino De Nembo, Andrea Lucania e Luca Canepari. “Come il sottoscritto abbiamo tutti la voglia di mettere impegno, passione e competenza per dare una svolta alla nostra amministrazione” afferma il candidato sindaco nolese. “E’ arrivato il momento di provare a cambiare le cose, con l’aiuto della comunità e di tutte le componenti della società nolese”.

Per il geometra in pensione priorità al decoro urbano e alla pulizia della cittadina, ma non solo: nel suo programma amministrativo diversi i temi affrontati nel confronto in atto con i cittadini. “Abbiamo una località e un borgo magnifico che meritano cura e attenzione, anche per il suo appeal turistico” aggiunge Pastorino.

Tra i punti programmatici, sul fronte della sicurezza uno sblocco dei fondi della video-sorveglianza. E ancora servizi al cittadino e un nuovo piano pubblico per i parcheggi e garantire accessibilità e fruizione alle varie zone cittadine. Oltre alla rielaborazione del Puc comunale e una pianificazione territoriale più sostenibile, al centro dell’azione di governo in caso di vittoria la definizione e la chiusura dei due cantieri di via Belvedere e via IV Novembre.

Nel piano di rilancio turistico previsto lo sviluppo del settore outdoor e il potenziamento della sentieristica Mtb, oltre all’apertura di un nuovo punto IAT. Per quanto riguarda la mobilità sostenibile collegamenti con un bus elettrici per le frazioni di Noli.

Infine, il ritorno delle tradizioni nolesi anche per la valorizzazione e promozione culturale: le feste dei rioni a tema medioevale, ma anche la storica regata della antiche Repubbliche Marinare.

“Un programma concreto e realizzabile, con l’importanza di accedere il più possibile a fondi e canali di finanziamento fondamentali per avere le risorse adeguate a supportare la nostra volontà di cambiamento e rinnovamento per Noli” conclude Pastorino.