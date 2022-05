Noli 2022, lista e programma del candidato sindaco Ambrogio Repetto: “Opere e cantieri, piano di rilancio turistico”

Noli. Questa sera, alle ore 21.00, presso il Bajanita, si svolgerà l’incontro con la cittadina da parte della lista “Prospettiva Noli” e del candidato sindaco Ambrogio Repetto. Dopo i primi incontri cittadini con categorie, associazioni e componenti della società nolese, ecco la presentazione ufficiale.

Repetto è già stato primo cittadino per due mandati, dal 2004 al 2014, ora il ritorno sulla scena politico-amministrativa.

La lista sarà caratterizzata da novità e conferme: nella rosa dei 10 nomi, cinque hanno già esperienza e competenza con la macchina comunale, altri 5 sono invece nomi di assoluta novità. Ci saranno gli ex assessori comunali Marta Pisano (in giunta comunale nel primo mandato dell’ex sindaco) e Davide Arancino (in carica nel secondo mandato di Repetto). Altra certezza è Debora Manzino, ancora al fianco di Repetto e vice sindaco dell’ultima amministrazione in carica. Nel team anche le consigliere comunali uscenti Nada Calandria e Irene Magnone.

Come detto, invece, altri 5 nomi rappresentano vere new entry: Edoardo Gandoglia, 33 anni, tecnico ambientale; Martina Garzoglio, 35 anni, docente; Flavio Canobbio, 28 anni, artigiano; Maria Luisa ‘Isa’ Varino, 58 anni, insegnante; Massimiliano ‘Titti’ De Benedetti, 53 anni, commerciante.

“Noli è paese incantevole: il mare e l’entroterra abbracciano un importantissimo patrimonio storico e culturale che caratterizza ogni via e ogni scorcio. In un contesto così suggestivo e prezioso è fondamentale garantire un’alta qualità della vita ai residenti e a tutte le altre persone che abitano o frequentano il paese – afferma il candidato sindaco -. Il nostro primo impegno sarà la riorganizzazione degli uffici comunali. Si cercherà, nel più breve tempo possibile, di migliorare le risposte che gli uffici devono ai cittadini e ai turisti, procedendo, per quanto consentito dalla legge, ad implementarne anche l’organico”.

Nel corso della presentazione del programma amministrativo, oltre alla valorizzazione e promozione del patrimonio storico-culturale, il capitolo sul turismo: “Realizzeremo un infopoint con caratteristiche semplici e basilari: essere ben visibile, facilmente raggiungibile e adeguatamente presidiato. Sul Golfo dell’Isola il nostro volere è continuare questa collaborazione per diversificare la proposta, incrementare la qualità e il target dei nostri ospiti. Il rilancio del territorio nel suo complesso, attraverso il coordinamento con gli operatori e gli amministratori dei 4 comuni, porta ad una visione di offerta turistica che va oltre al binomio ‘spiaggia-mare’, e che la amplia mettendo in risalto l’entroterra, con le sue tradizioni e peculiarità, i nostri tesori architettonici, la cultura e la storia”.

E poi la creazione di un polo outdoor: “La base di un progetto concreto e strutturato deve coinvolgere professionisti, associazioni ed enti, con una gestione ampliata ad investitori privati che possano assicurare: strutture e servizi tarati per una clientela dinamica, servizi di monitoraggio e manutenzione periodica dei siti, individuazione di particolari criticità, realizzazione di strutture accessorie, ampliamento dell’offerta e costruzione di modelli gestionali. Nello specifico prevediamo: apertura Infopoint per le attività sportive con servizi base e stazione di ricarica e-bike; realizzazione di un centro per attività legate al mare; ampliamento del calendario delle manifestazioni sportive; pubblica creazione di servizi ad hoc; sostegno ai privati per l’adeguamento delle attività esistenti e di nuova creazione; adeguamento segnaletica e cartellonistica dei sentieri, programmazione periodica di monitoraggio e manutenzioni”.

“E’ indispensable realizzare un calendario di eventi e manifestazioni che possa coprire le esigenze di tutti i tipi di turismo. In collaborazione con le associazioni, verrà quindi realizzata un’agenda variegata e ripartita su più mesi in modo da evitare sovrapposizioni e fornire un’ampia varietà. Le proposte verteranno su più temi: storico, architettonico, culturale, sportivo, naturalistico, paesaggistico ed enogastronomico. Esse saranno realizzate mediante mostre, visite guidate, rassegne, fiere, concerti, eventi sportivi ed attività ludico-ricreative”.

Per il commercio, previsti incentivi per il recupero e la riqualificazione delle aree con vuoti commerciali e locali sfitti/inutilizzati. Per quanto riguarda le politiche sociali e giovanili, la scuola e l’associazionismo: sviluppo dei servizi e della sanità territoriale; uno sportello per giovani dai 18 ai 30 anni. “L’amministrazione comunale svolge un ruolo fondamentale di coordinamento con l’Istituto Comprensivo rispetto alla progettualità, al supporto degli alunni e alunne con disabilità, all’edilizia scolastica e al servizio mensa. Questa premessa fa da cornice alla nostra intenzione di rappresentare sempre di più, per la scuola e le famiglie, il principale interlocutore su queste tematiche. Inoltre, tra gli obiettivi che ci prefiggiamo di raggiungere, c’è l’implementazione dei servizi a supporto delle famiglie nei momenti lasciati liberi dal tempo scuola” ha detto il candidato sindaco di “Prospettiva Noli” in tema scolastico, con la previsione di interventi sugli stessi edifici comunali.

Tra i punti programmatici: una commissione ‘servizi sociali/associazioni’ per formare un partenariato con le associazioni nolesi e della provincia finalizzato anche all’ organizzazione di iniziative sul territorio comunale dedicate a bambini e adolescenti, coordinate dall’Ente Locale; individuare uno spazio dedicato alla costituzione di una ‘Casa delle Associazioni’, pensata come sala da condividere.

Sull’ambiente: “Puntiamo ad una riqualificazione dell’area litoranea di Capo Noli con particolare riguardo alla bonifica da materiali inquinanti, oltre alla verifica della possibilità di recupero della grotta marina anche per una futura fruizione turistica” ha precisato Repetto.

Numerosi poi gli interventi nel settore Lavori Pubblici: “L’azione di governo, in riferimento a quest’ambito, dovrà svilupparsi su due direttrici obbligatorie: il completamento delle opere finanziate ed avviate negli anni precedenti e la realizzazione di nuovi interventi, che noi riteniamo necessari, per lo sviluppo della città e per il miglioramento della vivibilità”.

Al centro della campagna elettorale e del dibattito pubblico in vista del voto i due cantieri rimasti da tempo in stand by: “Per i box/posti auto via IV Novembre, nel rispetto dell’Accordo di Programma vigente, è possibile prevedere due soluzioni che possono anche essere verificate in contemporanea: la prima è la pubblicazione di un nuovo bando pubblico per il completamento delle opere, bando nel quale dovranno essere tenuti in considerazione gli investimenti già effettuati dai promissari acquirenti; la seconda è la ricerca di un finanziamento pubblico, sovra comunale, con cui venga finanziata interamente l’opera. Il Comune non potrà mai realizzare questa opera con fondi propri per incapienza del suo bilancio”.

“Per via Belvedere sarà nostro impegno seguire l’iter che porterà a conclusione dell’opera, soprattutto per quanto attiene la parte pubblica” ha spiegato Repetto.

Tra le altre opere – Via Fiumara: completamento secondo lotto della viabilità sino al collegamento con Piazza Aldo Moro con contributo erogato nel 2021 per euro 2.710.000 – Rio Mazzeno: completamento del secondo lotto già finanziato nel 2021 per euro 2.500.000 – Passeggiata a mare: completamento del tratto di ponente da Hotel Monique a Capo Noli, finanziata già nell’anno 2021 con importo euro 200.000.

E ancora il PUC: “Vogliamo arrivare alla conclusione dell’iter approvativo, attraverso attente valutazioni, finalizzate ad apportare modifiche che consentano una maggiore salvaguardia del territorio; in particolare è nostra intenzione stralciare la previsione di intervento urbanistico nella zona Cave delle Manie e contestualmente verificare la possibilità di convertire parte dei volumi in edilizia residenziale convenzionata. Inoltre, abbiamo in programma la realizzazione del Piano degli arenili per la zona di levante, compresa tra lo scoglio di Gaverri e il confine di Spotorno, necessario per la completa riqualificazione del litorale” ha concluso Repetto.

