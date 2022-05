Niente da fare per la Veloce: i granata retrocedono in Prima Categoria

La Veloce dice addio al campionato di Promozione. La formazione granata ha pareggiato 1 a 1 in trasferta contro il Via dell’Acciaio. I genovesi sono passati in vantaggio nel primo tempo. I savonesi hanno pareggiato quasi allo scadere con Vallerga.

Il risultato condanna la formazione di mister Ermanno Frumento, che aveva perso 3 a 0 la gara di andata al “Levratto” di Zinola. Oggi ci sarebbe voluta una vera e propria impresa, visto che a parità di punteggio avrebbero prevalso gli avversari in virtù del miglior posizionamento al termine della regular season.

Stagione che per la Veloce è stata sofferenza e i 25 punti conquistati non sono bastati per salvarsi. C’è però rammarico per la discesa in Prima Categoria visto che con pochi punti in più si sarebbe potuta festeggiare la salvezza. La Baia Alassio, ad esempio, ha meritato la permanenza in categoria ottenendo tre punti in più dei granata.