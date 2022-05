Moda d’oltreoceano: il volto del savonese Alessandro Campanile su due magazine internazionali

Savona. La moda d’oltreoceano e oltremanica ha un testimonial italiano e ligure: il savonese Alessandro Campanile. Classe 78, Campanile è il volto italiano che compare in due prestigiose riviste di alta moda l’americana “Ellement”, con sede a New York e la londinese “Elegant”. Magazine da milioni di copie vendute all’attivo e seguite in modalità “print-on demand”.

Ad accompagnare l’attore savonese nella campagna fotografica, realizzata da Marco Lorè, la top model kazaka Dinara che ha già posato per “Vogue” e “Vanity Fair” e ha sfilato nelle fashion week di Parigi e New York. Entrambe le produzioni sono state realizzate a Milano, tra i mesi di marzo e maggio, negli studi del multi-set Bicocca studio.

Una grande soddisfazione per Campanile, la cui carriera inizia all’età di nove anni con lo spot per Coca Cola, passando per gli esordi televisivi al fianco di Iva Zanicchi nel programma “Il piatto forte” su Canale 5, partecipazioni a fiction e soap opera italiane e in spot pubblicitari tra cui: Costa Crociere, Az dentifricio, BMW, Jean Louis David, caffè Bialetti al fianco di Gerry Scotti e brio blu Rocchetta con Paola Cortellesi.

Alessandro Campanile sarà, inoltre, il testimonial maschile della prossima edizione della Liguria fashion week che si terrà il 26 e 27 giugno nel comune di Santa Margherita Ligure e Portofino.