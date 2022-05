Mixed martial arts, argento per Mohamed Elsamanody a Moncalieri

Moncalieri. Il team ACM Savona ha portato a gareggiare in una competizione ad eliminazione diretta due atleti, nell’evento che si è svolto ieri a Moncalieri, in provincia di Torino, al torneo MMA Italy. Si tratta di Mohamed Elsamanody nella categoria dei -66 kg e Aldo Poma nella categoria dei -84 kg.

Elsamanody si ritrova in un girone agguerrito e numeroso, con ben sedici atleti. Disputa quattro incontri della durata di 4 minuti ciascuno, vincendo nettamente gli ottavi, i quarti e la semifinale, aggiudicandosi un eccellente secondo posto che vale la medaglia d’argento nella disciplina delle mixed martial arts. Un po’ di rammarico per la finale persa, disputata con un ottimo avversario, che fornirà spunti e motivazioni utili per migliorare e crescere ulteriormente come livello.

“Sono contento dei progressi fisici, tecnici e tattici ottenuti dall’atleta in questi tre anni – commenta il tecnico Livio Regina -, e finalmente ora, che le varie organizzazioni hanno ripreso ad organizzare molti eventi di alto livello, come quello di ieri, che ha visto la partecipazione di team provenienti da varie regioni italiane e addirittura dall’estero, siamo riusciti a disputare oltre che il suo primo incontro nella gabbia, ben altri tre. ‘The cage’ è l’area di gara deputata allo svolgimento di questo sport, ma purtroppo non tutti gli eventi hanno a disposizione questa struttura”.

Una nota di merito va anche all’altro atleta savonese impegnato ieri in gara, Aldo Poma, che al suo debutto assoluto in questa disciplina, in una categoria un po’ “pesante” per la sua fisicità, nonostante non sia riuscito a vincere, ha tenuto testa al suo avversario, soprattutto nella fase di combattimento in piedi.

“Sono sicuro che avrà modo di migliorare e di rifarsi in futuro, facendo esperienza e continuando ad allenarsi. Ricordo a tutti quelli che volessero iniziare a praticare le Mma che questo è uno sport complesso e che ci vogliono anni per diventare dei buoni atleti, riuscendo a far quadrare bene molti fattori, in primis predisposizione personale fisica e mentale e buon affiatamento con il proprio coach e team” conclude Regina.

Mohamed Elsamanody con il vessillo della società