Convegno a Savona sulle misure di prevenzione, il questore: “Il nostro braccio armato”

Savona. “Le misure di prevenzione sono il braccio armato del Questore“. Lo ha detto il questore di Savona Alessandra Simone durante il convegno “Le misure di prevenzione personali come efficace baluardo del sistema democratico” organizzato Siulp (Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia).

Il procuratore Ubaldo Pelosi ha fatto un excursus storico sulle disposizioni normative sul tema che si sono susseguite negli anni e quanto previsto dalle leggi attuali. L’iniziativa si incardina all’interno dei lavori del nono Congresso provinciale del Siulp di Savona che hanno avuto avvio il 14 maggio scorso, con la riconferma di Laura Galtieri, rieletta, per acclamazione, segretario generale provinciale.

Tra le misure di prevenzione atipiche ci sono l’ammonimento del questore per quanto riguarda lo stalking (2009), la violenza domestica (2013) e cyberbullismo. “L’ammonimento per violenza domestica – ha proseguito Simone – ci dà uno strumento indispensabile“.

Il codice antimafia, il riferimento legislativo in tema di misure di prevenzione, “potrebbe essere usato anche per chi compie atti persecutori o maltrattamenti nei confronti di donne e minori“, ha sottolineato il Presidente del Tribunale di Milano Fabio Roia.

“Mi piace pensare alla Provincia di Savona come alla casa dei Comuni e in questa occasione vedo chiaramente una versione amplificata del nostro ente come casa delle istituzioni tutte, in una continua e sinergica collaborazione che ogni giorno nel nostro ruolo di amministratori portiamo avanti per arrivare alla migliore risposta alle esigenze del territorio – ha detto il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri -. In particolare la collaborazione sinergica tra istituzioni, enti, associazioni e forze di polizia è l’elemento che rende possibile affrontare le necessità quotidiane e anche le questioni emergenziali come purtroppo abbiamo testimoniato in questi anni di pandemia e di criticità climatiche”.

“Mi permetto di fare mio quanto ben esposto dal Questore Simone e dal Procuratore della Repubblica Pelosi: la prevenzione è fondamentale, se si riesce ad intervenire e ad evidenziare responsabili dopo che il fatto delittuoso è stato compiuto è comunque una sconfitta – ha concluso Olivieri -. Anche, e ancora di più, in questo contesto l’azione sinergica e compatta di Istituzioni, Autorità, Forze dell’Ordine sul Territorio è fondamentale”.