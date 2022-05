Millesimo, l’area picnic di Acquafredda si trasforma in un campo di allenamento all’aperto

Millesimo. Mancano pochi giorni all’inaugurazione dell’OCR Valbormida Champ, un progetto che nasce dalla collaborazione di ASD Project Ephebatos con il Comune di Millesimo per promuovere lo sport outdoor con la creazione, nell’area picnic della frazione di Acquafredda, di un campo di allenamento all’aperto.

L’associazione è diretta da Fabio Maestro, chinesiologo e studente di osteopatia, che ha collaborato con l’obstacle specialist e allenatore Thomas Portela. Entrambi sono atleti all’interno del circuito Spartan/O.C.R. e hanno la passione per le corse ad ostacoli.

Con l’inaugurazione, che sarà sabato 7 maggio dalle ore 11:00, la squadra agonistica di Project Ephebatos avrà un campo base dove preparare i propri atleti e dove gli allenatori potranno far avvicinare a questo sport grandi e piccini, da far poi gareggiare nelle categorie Kids (bambini under 14), Open per (divertimento) ed Elite/Age group (competitive) nei vari eventi sparsi in Italia ed Europa.

“Abbiamo colto di buon grado l’iniziativa di OCR Valbormida Camp e ci siamo subito attivati per trovare un luogo idoneo allo svolgimento di tale disciplina – commenta il sindaco Aldo Picalli -. Nella nostra frazione di Acquafredda è presente un’area picnic, già devastata da maltempo e alluvioni e inutilizzata; pertanto abbiamo fatto un progetto di riqualificazione dell’area destinandola a questa iniziativa. Nell’area è già esistente un fabbricato, in parte destinato a magazzino e in parte a spogliatoio per lo svolgimento dell’attività sportiva.

“Il nostro obiettivo – aggiunge l’assessore allo sport Roberto Scarzella – è da sempre quello di ampliare il più possibile il numero delle discipline sportive nel nostro comune e con OCR VAlbormida Camp, abbiamo implementato l’offerta con una disciplina che sta avendo sempre più successo e che coinvolge tutte le fasce d’età, consentendo altresì agli atleti di poter effettuare attività fisica a contatto con la natura”.