Milan campione d’Italia: i savonesi alla festa di Reggio Emilia

Ieri è stata una giornata che i tifosi rossoneri non dimenticheranno tanto facilmente: il Milan, dopo 11 anni dall’ultima volta, torna campione d’Italia.

Il diciannovesimo scudetto è stato deciso all’ultima giornata ai danni dei rivali interisti che, nonostante la vittoria ottenuta contro la Sampdoria, vedono sfumare il sorpasso a causa del 3-0 dei ragazzi di mister Stefano Pioli inflitto al Sassuolo.

Dopo il triplice fischio di Doveri è scattata la festa e i tifosi si sono riversati sul terreno di gioco per poter abbracciare, letteralmente, i propri beniamini.

Tra questi ci sono stati anche alcuni personaggi del calcio savonese: Francesco Insolito, giocatore della San Francesco Loano e milanista sfegatato, che ha immortalato questo momento facendosi dei selfie con tre diavoli: Rafael Leao, capitan Alessio Romagnoli e Tiemoué Bakayoko.

In rappresentanza della valbormida, per la precisione del Millesimo, il capitano Michelangelo Bove, che ha cercato di farsi immortalare con Sandro Tonali, uno degli uomini chiave dello scudetto. Anche mister Fabio Macchia presente per tifare la sua squadra del cuore.

Infine Matteo Conforti del Vadino, che con i suoi amici ha seguito la gara fuori dal Mapei Stadium.