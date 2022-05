Liguria. Nelle prossime ore la depressione presente sul Tirreno meridionale tenderà ad indebolirsi, nonostante questo continuerà a stazionare in quelle zone provocando degli effetti anche sulla nostra regione. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

Previsioni valide per: domenica 8 maggio 2022

Cielo e Fenomeni: al mattino deboli precipitazioni interesseranno i versanti padani occidentali, tempo generalmente asciutto altrove con anche la possibilità di schiarite lungo la costa. Dalle ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio formazione di rovesci anche a carattere temporalesco nelle zone interne, non si escludono locali coinvolgimenti di alcuni tratti costieri sottostanti. Altrove tempo asciutto con spazi soleggiati.

Venti: moderati dai quadranti settentrionali, possibili rinforzi fino a tesi tra Genova e Capo Mele.

Mari: prevalentemente poco mosso, localmente mosso al largo in mattinata.

Temperature: stazionarie.

Costa: min +12/17°C, max +18/23°C

Interno: min +1/13°C, max +15/21°C

Previsioni valide per: lunedì 9 maggio 2022

Cielo e Fenomeni: al mattino nuvolosità sparsa in un contesto prevalentemente soleggiato. Dalle ore centrali della giornata instabilità in aumento sui rilievi delle zone interne con rovesci anche a carattere temporalesco, saranno possibili degli sconfinamenti lungo le coste sottostanti. Altrove tempo asciutto con cieli poco nuvolosi.

Venti: deboli o moderati dai quadranti settentrionali.

Mari: poco mosso.

Temperature: in aumento.

Tendenza per: martedì 10 maggio 2022

Al mattino cieli sereni sull’intera regione. Nel pomeriggio sviluppo di qualche rovescio nelle zone interne, tempo asciutto lungo la costa con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature stazionarie od in lieve calo lungo la costa. Ventilazione debole da nord al mattino, da sud nel pomeriggio. Mare quasi calmo.