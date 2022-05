Liguria. Ancora un po’ di nuvolosità prevista nella giornata di oggi con residue note instabili, successivo rinforzo della pressione e quindi tempo maggiormente stabile nelle giornate di martedì e di mercoledì. Sono le previsioni degli esperti del centro meteo Limet.

Oggi, lunedì 9 maggio, al mattino in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Dalle ore centrali accentuazione dell’instabilità sui rilievi, con qualche rovescio o temporale che potrà localmente lambire i settori costieri adiacenti. Generale rasserenamento in serata. Venti in prevalenza da nord. Mare stirato sotto costa, poco mosso o localmente mosso al largo. Temperature stazionarie: saranno comprese sulla costa tra 12 e 23 gradi, nell’interno tra 1 e 21.

Domani, martedì 10 maggio, avremo cielo generalmente poco nuvoloso. Qualche nube in più sui rilievi nel pomeriggio, dove non si esclude qualche localizzato rovescio più probabile su Val D’Aveto e sulle Alpi Liguri. Invariato lungo le coste con cielo sempre in prevalenza poco nuvoloso.

Sempre secondo Limet nella giornata di mercoledì 11 maggio avremo cielo in prevalenza poco nuvoloso su tutta la regione.