Liguria. E’ previsto uno “scontro” tra il caldo anomalo presente sul nord Italia e l’aria fresca in arrivo da nord-est che darà origine a temporali tra la sera e la notte di sabato e la prima mattinata di domenica. Ma seguirà un miglioramento delle condizioni metereologiche e un calo termico per forti venti settentrionali nella giornata di domenica.

Ma andiamo per gradi. Nella giornata di oggi, sabato 28 maggio, al mattino ci sarà cielo sereno o velato ovunque. Da mezzogiorno sviluppo di nubi cumuliformi nelle zone interne con i primi rovesci o temporali sulle Alpi Liguri e sulle testate di Val Trebbia e Aveto; cielo velato o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio infittimento della nuvolosità e tendenza in serata a temporali più frequenti e intensi sui versanti padani, ma con probabili intrusioni in costa e sul mare durante la successiva notte. Fenomeni meno probabili sull’estremo levante spezzino e da Capo Mele verso ovest.

Venti deboli da sud-ovest fino al pomeriggio, in rotazione a nord-est nelle aree interne con brusca estensione in costa nella notte. Mare poco mosso. Temperature in diminuzione ma comunque con masskme al di sopra della media di stagione: saranno comprese sulla costa tra 17 e 29 gradi, nell’interno tra 8 e 28.

Domani, domenica 29 maggio, al primo mattino ancora temporali possibili sul settore centro-orientale, ma in attenuazione con il passare delle ore. Sul resto della regione variabilità con nubi più intense sui versanti padani, ma basso rischio di pioggia. Migliora ovunque nel pomeriggio fatta eccezione per qualche rovescio all’interno, in attenuazione in serata.

Per la giornata di lunedì 31 maggio, anche se l’evoluzione della situazione meteo è ancora incerta, si prevede qualche rovescio ai mattino sul settore centro-orientale, in attenuazione nel pomeriggio. Sul resto della regione variabile senza fenomeni. Ventilazione debole, ulteriore e lieve calo delle temperature.