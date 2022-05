Mattinata di code sulle autostrade liguri, fino a 7 km in A10: i disagi maggiori a Ponente

Liguria. Ancora una mattinata di code sulle autostrade liguri, i disagi maggiori si registrano soprattutto a Ponente.

Per quanto riguarda l’A10, nel tratto gestito da Autofiori, si segnalano 6 km tra Savona e Feglino verso Ventimiglia causa lavori. Inoltre, dopo il casello di Spotorno, intorno alle 11 di oggi, si è verificato un incendio con un’auto che ha preso fuoco (QUI i dettagli).

In direzione opposta (verso Savona),l’incolonnamento è di 7 km tra Pietra Ligure e Spotorno e di 2 km tra Imperia Est e Andora, sempre a causa dei cantieri.

Rallentamenti anche a Genova. In A10 coda in direzione Ventimiglia tra Genova Prà e Bivio A10/A26 per ripristino incidente e in direzione Genova tra Voltri e l’allacciamento A10/A7 per traffico intenso.

Per quanto riguarda l’A7, un chilometro di coda tra Genova Bolzaneto e Ronco Scrivia e 3 km tra Bivio A7/A12 Genova-Livorno e Busalla, entrambe in direzione Milano e dovute ala presenza di cantieri.

Infine in A26 si segnala un chilometro di coda in direzione Genova Voltri tra Predosa e Ovada per lavori.