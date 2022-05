Massimiliano Brignone: “Vado a Dego  carico di entusiasmo, le basi per fare bene ci sono tutte”

Cairo Montenotte. Massimiliano Brignone era già un allenatore in campo quando giocava, poi, una volta terminata la carriera calcistica, ha maturato esperienze importanti con il Plodio (prima squadra) e Cairese (Juniores regionale d’Eccellenza).

Ora il tecnico, accettando la proposta del Dego, è pronto a rituffarsi nuovamente nel mondo dei ‘grandi’ : “Sono carico di entusiasmo – afferma Brignone – determinato e maturo per mettere al servizio della mia nuova squadra, tutta l’esperienza maturata in questi anni a Cairo. Ringrazio la società del presidente Bertone per l’opportunità concessami”.

“Mi ha convinto la volontà di riprovare a giocare un campionato di alto livello – conclude Brignone – credo che a Dego ci siano le basi per disputare una stagione di importante livello, ragion per cui sono già al lavoro, con la società, per riuscire a trovare i tasselli giusti, che permettano di essere competitivi”.