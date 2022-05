Marina di Loano ottiene la Bandiera Blu 2022

Loano. Anche nel 2022 Marina di Loano ottiene la Bandiera Blu, il prestigioso riconoscimento che la Fee (Foundation for Environmental Education, la Fondazione per l’Educazione Ambientale fondata nel 1981) assegna agli approdi turistici che rispondono a severi criteri nell’ambito del rispetto e della gestione di tutte le tematiche ambientali.

Dichiara l’A.D. di Marina di Loano Gianluca Mazza: “Questa ennesima Bandiera Blu premia l’impegno e gli sforzi del nostro management e del nostro personale insieme alla collaborazione dei nostri diportisti, anche loro al nostro fianco nella tutela e nella salvaguardia dell’ambiente marino. Una necessità impellente, dettata non solo dalle contingenze contemporanee, ma soprattutto un imperativo proiettato al futuro, a beneficio delle generazioni a venire. Questa nuova Bandiera Blu assegnata al nostro porto va di pari passo con quella conferita alle spiagge del litorale. Un doppio vessillo che conferma la qualità dell’offerta turistica e ambientale e l’eccellenza dei servizi non solo di Marina di Loano, ma dell’intera città”.

La Bandiera Blu per gli approdi turistici viene rilasciata dalla Fee sulla base di diversi criteri: le acque del porto e quelle prospicienti non devono essere visivamente inquinate; le fognature non devono sversare all’interno del porto; la struttura deve essere dotata di attrezzature per la raccolta di residui di olio, vernici e prodotti chimici nonché di salvagente e attrezzature di pronto intervento; la direzione deve fornire informazioni ambientali e relative alla campagna Bandiere Blu; è prevista la possibilità di smaltire le acque di sentina e delle toilettes delle imbarcazioni; sono previsti accorgimenti per lo smaltimento dei residui di lavorazione cantieristica; le banchine forniscono luci ed acqua potabile.

La Bandiera Blu 2022 si aggiunge agli altri prestigiosi riconoscimenti ottenuti negli ultimi anni da Marina di Loano a testimonianza dell’eccellenza dell’infrastruttura e dei suoi servizi: le certificazioni ISO 14.001 e OHSAS 18.001 (con TUV Rheinland), la certificazione MaRINA Excellence 24 Plus, i “5 Timoni” e “50 Gold” del RINA. L’Ente Internazionale di Certificazione, infatti, ha attestato ufficialmente la sicurezza e la qualità dei servizi turistici e ricettivi della struttura loanese.