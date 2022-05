Marcia: medaglia di bronzo per Mattia Braggio ai campionati italiani Promesse

Alberobello. Nella giornata di ieri, domenica 1 maggio, ad Alberobello, in Puglia, sono stati assegnati i titoli italiani categorie Juniores, Promesse e Assoluti della 20 chilometri maschile e femminile di marcia. L’evento organizzato dalla Fidal Puglia, era inoltre valido come terza prova del campionato nazionale di società su strada e come seconda prova del Trofeo nazionale Cadetti; in gara c’erano anche gli Allievi.

La prova assoluta maschile ha visto protagonista il campione olimpico Massimo Stano delle Fiamme Oro ed altri atleti di caratura nazionale quali Gianluca Picchiottino e Francesco Fortunato e Federico Tontodonati.

In questo contesto di altissimo livello, Mattia Braggio è salito ancora una volta sul podio. Nella categoria Promesse, dedicata ai nati tra il 2000 e il 2002, il portacolori dell’Atletica Spezia Duferco si è classificato terzo, conquistando la medaglia di bronzo.

Mattia, in una giornata calda, si è reso artefice di una bella prestazione concludendo con il tempo di 1 ora 30’38”. È giunto sesto assoluto, dietro ai senior Stano, Picchiottino e Fortunato e ai due primi classificati Promesse: Andrea Cosi (Atletica Firenze Marathon) e Gabriele Gamba (Atletica Riccardi Milano).

