Malore sui sentieri del finalese, soccorsa in elicottero una donna

Finale Ligure. E’ stata soccorsa e trasportata all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure una signora di circa 70 anni nel primo pomeriggio di oggi.

Partita la chiamata al 112, si sono subito attivati il personale sanitario e medico oltre i vigili del fuoco. Per la natura impervia della zona è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso Grifo che ha accompagnato prontamente in volo la signora in ospedale.

Alla base del trasporto al pronto soccorso un mancamento accusato dalla signora mentre stava percorrendo un sentiero escursionistico. Per la donna è stato disposto un codice giallo, non è fortunatamente in pericolo di vita.