“Mala-movida” in Darsena a Savona, nuovo provvedimento del Questore

Savona. Nell’ottica dell’attività di prevenzione e di contrasto al fenomeno della criminalità diffusa e dello spaccio di stupefacenti, il Questore della Provincia di Savona ha emesso un provvedimento di divieto di accesso a pubblici esercizi e a locali di pubblico intrattenimento nei confronti di un cittadino per il quale sarà vietato anche fermarsi nell’area della Darsena per un anno.

Si tratta di un efficace strumento di prevenzione, anche nell’ambito della mala-movida.

Il provvedimento è stato emesso grazie alla sinergia dell’attività svolta dai poliziotti della Squadra Mobile e delle Volanti, nella zona della “movida” savonese, a seguito di un violento episodio avvenuto il 15 febbraio scorso ed a seguito del quale erano state arrestate due persone ed altre quattro erano state denunciate, con varie accuse. A carico dei due arrestati il Questore di Savona aveva già emesso il provvedimento di foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno per tre anni nel comune di Savona.

Ieri ad uno degli indagati è stato, invece, notificato dai poliziotti della Divisione Anticrimine della Questura il provvedimento a seguito del quale non potrà accedere per un anno a locali, quali bar, pub, caffetterie, enoteche, ristoranti o trattorie, situati in Darsena, nonché stazionarvi nelle immediate vicinanze.