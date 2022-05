Lutto per la scomparsa del presidente onorario dell’Anpi Carlo Smuraglia: dalla Resistenza al “sì” alle armi in Ucraina

Italia. E’ morto a Milano Carlo Smuraglia, presidente onorario dell’Anpi, avvocato ed ex parlamentare. Nato ad Ancona nel 1923, avrebbe compiuto 99 anni ad agosto. Partigiano, poi avvocato e docente, Smuraglia è stato eletto senatore per tre volte e poi presidente dell’Associazione nazionale partigiani d’Italia dal 2011 fino al 2017 quando si è dimesso ed è stato poi eletto presidente emerito dell’Associazione. Ha fatto parte del Csm dal febbraio 1986 al luglio 1990.

Recentemente era intervenuto sul dibattito legato all’invio delle armi italiani in Ucraina destinate alla difesa dall’esercito russo: “Un popolo che resiste contro l’invasore va aiutato, anche con le armi”, suscitando non poche polemiche e malumori all’interno del variegato mondo della “sinistra”.

Smuraglia ha sempre ricordato con orgoglio il suo passato da partigiano, iniziato con la diserzione alla chiamata di leva del governo fascista: nascostosi ad Ancona, nel 1944 si unì alla brigata partigiana della zona, alle dipendenze delle armate britanniche in quei mesi in avanzata in centro Italia. Con il suo battaglione arrivò alla liberazione di Venezia, contestuale alla resa tedesca.

Tanti i messaggi di cordoglio: “Ci lascia oggi un grande italiano. Testimonianza, pensiero, azione ed esempio, per noi e per le nuove generazioni”, scrive il segretario del Pd Enrico Letta su Twitter. E quello del segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni: “Con Carlo Smuraglia scompare un difensore della Costituzione, della libertà e della democrazia. Ai suoi cari, all’Anpi e a tutti coloro che hanno lottato con lui o che si sono impegnati e si impegnano per conservare ed attuare i valori dell’antifascismo e della Resistenza va il nostro abbraccio”. A seguire Laura Boldrini, deputata Pd e presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo: “Profondo dispiacere per la scomparsa di Carlo Smuraglia. Partigiano, presidente onorario dell’Anpi, senatore e giurista, autore della legge che consente l’attività lavorativa dei detenuti. L’Italia perde un grande protagonista della storia democratica. Mancherà molto”.

Franco Astengo: “Nel momento del dolore per la scomparsa di Carlo Smuraglia assieme al ricordo della sua vita limpidamente spesa per la democrazia, la giustizia, le istituzioni è necessario ancora sottolineare a il ruolo da lui sostenuto, in qualità di presidente emerito dell’ANPI, nella vicenda referendaria del 2016. La sua autorevolezza e la sua capacità di moral suasion risultarono fondamentali per la posizione dell’ANPI di rifiuto del pasticcio deformante della Costituzione sostenuto in quel momento dal governo Renzi. Si trattò di un passaggio politico-istituzionale molto importante nella recente storia d’Italia sulla base del cui esito oggi ci troviamo ancora nella necessità di difendere la democrazia repubblicana e l’esempio di personalità come quella di Carlo Smuraglia ci conforteranno ancora per affermare una realtà come quella della centralità costituzione dalla quale non deve poter essere possibile arretrare”.