Lusignano d’Albenga: via l’autovelox, ma è solo una scelta temporanea

Albenga. Lo hanno notato subito e la notizia ha creato sollievo negli automobilisti, ma la rimozione dell’autovelox a Lusignano è solo una scelta temporanea e presto sarà rimesso al suo posto.

Ne abbiamo parlato con Raiko Radiuk, consigliere comunale con delega alle frazioni di San Fedele e Lusignano. “La provincia ha rinnovato il bando per i dispositivi autovelox installati sulle provinciali, e presto verrà installato un nuovo dispositivo. Ricordo le battaglie fatte nel 2016 contro quella sciagurata scelta di installare due autovelox, senza informare, senza indicazioni stradali, e i danni che avevano fatto, ma per fortuna venne poi fatta una scelta di buonsenso che annullò tutti gli ingiusti verbali installandone uno nuovo e alzando il limite a 60 km/h”.

“Come consigliere delegato a Lusignano e San Fedele ora c’è da trarre un bilancio – prosegue -. Dai documenti in nostro possesso risulta che il velox venne installato perché tale strada venne considerata tra le più pericolose della provincia”.

“La norma prescrive che si possa installare il velox fisso come estrema ratio, non per fare cassa, ma per utilizzare i proventi per installare sistemi di sicurezza, cosa che non è stata fatta, o per onestà, è stato fatto un solo intervento a monte in 6 anni di utilizzo. Andrò a verificare il perché e chiederò i dati, perché non vorrei mai che le multe vengano fatte a Lusignano e poi i proventi spesi altrove, se qualcuno vuole i soldi, allora si prenda anche il velox. O in alternativa, se la Provincia ritiene che le strade siano sicure, allora levi il velox”, conclude Radiuk.