Lunedì eclissi di super Luna: sveglia presto e occhi al cielo per ammirare lo spettacolo

Savona. Grande spettacolo per i mattinieri del lunedì mattina, il 16 maggio prima dell’alba ci sarà un’eclissi totale di Luna.

A Savona lo spettacolo comincerà alle 4:28 quando la Luna inizierà ad entrare nell’ombra della Terra e si troverà già bassa 12° di altezza sull’orizzonte in direzione sud – ovest, sarà anche molto vicina al perigeo ad una distanza di 360.000 km per cui viene definita super. La fase di totalità inizia alle ore 5:29 con la Luna a soli 4° sopra l’orizzonte: alle 5:56 tramonta, per cui si avrà meno di mezz’ora per osservare la totalità con il cielo che comincia ad essere chiaro.

Per seguire questo meraviglioso spettacolo astrale, l’associazione Astrofili Orione ha scelto la località Monte Ciuto sopra alla Conca Verde e metterà a disposizione anche una diretta sulla pagina “Iniziative astronomiche” del sito www.astrofiliorione.it, dove verrà predisposto il collegamento con alcuni importanti osservatori (il Griffith a Los Angeles, il Lowell in Arizona) e con l’astrofisico italiano Gianluca Masi nel deserto di Atacama in Cile.