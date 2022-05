Lotteria delle Stelle per la Gigi Ghirotti: al via la “maratona benefica”

Genova. Gli sportivi liguri “giocano” al fianco della Gigi Ghirotti. Grazie al progetto Stelle nello Sport anche l’edizione 2022 della Festa dello Sport sarà dedicata alla raccolta fondi a sostegno dell’associazione presieduta dal prof. Franco Henriquet.

Dal 20 al 22 maggio i volontari della Ghirotti saranno presenti nel cuore della Festa, sul piazzale Mandraccio, nello stand di Stelle nello Sport con i biglietti della “Lotteria delle Stelle” che permette al fortunato vincitore di partire in crociera a bordo di MSC. Con una piccola donazione, insomma, si può vincere una settimana per due persone nel Mediterraneo a bordo di una delle ammiraglie MSC. E in più a chi sosterrà la Gigi Ghirotti sarà anche omaggiato un dolce cadeaux Panarello, come per tradizione.

I biglietti della Lotteria sono già disponibili presso la sede dell’associazione in corso Europa 48, presso l’ufficio promozione, così come presso l’infopoint Gigi Ghirotti aperto in via Canneto il Lungo 97 rosso, nel centro storico di Genova.

L’estrazione della crociera avverrà l’1 luglio e il numero del biglietto fortunato sarà pubblicato sul sito www.stellenellosport.com

“Da Stelle nello Sport e da questa straordinaria rete sportiva – sottolinea il prof. Franco Henriquet – riceviamo un supporto straordinario, non solo economico. Un ‘matrimonio’ che dura da 23 anni e per noi è un preziosissimo aiuto quotidiano. Dopo l’asta benefica con i cimeli dei grandi campioni la lotteria in tre giornate così partecipate sarà un altro prezioso supporto”.

La locandina dell’iniziativa