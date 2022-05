Loano, la Asd Tennis e Sport Educativo A. Zizzini vola in Serie C

Domenica l’Asd Tennis e Sport Educativo A. Zizzini ha centrato l’obiettivo della serie C, dopo che l’anno scorso la squadra si arrese solo all’ultimo atto degli spareggi finali.

Dopo essersi piazzato al primo posto del girone eliminatorio, il team composto da Domenico Vicini, Fabio Leoni, Giorgio Giusto, Luca Scala e Davide Ansaldi e capitanato dal tecnico nazionale Alberto Zizzini ha avuto la meglio nella partita decisiva sulla Pro Recco Tennis.

Soddisfatta il presidente del circolo Raffaella Cepollina: “Il prossimo anno cercheremo di allestire una squadra competitiva, in attesa che i giovani del vivaio crescano per rinforzarla ulteriormente. Da segnalare anche che il portacolori e istruttore del circolo Giorgio Giusto (imbattuto in D1 sia in singolare che in doppio), si è imposto nel torneo di terza categoria organizzato nel nostro club la settimana scorsa, senza perdere un set nell’intera manifestazione”.