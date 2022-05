Loano, in piazza Rocca le gardenie di Aism che aiutano la ricerca

Loano. Venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 maggio circa 200 mila piante di gardenia verranno distribuite da 14 mila volontari di Aism, l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla, nell’ambito dell’iniziativa “Bentornata Gardensia 2022”. I fondi raccolti con l’iniziativa andranno a sostenere la ricerca scientifica e permetteranno ad Aism di garantire le risposte di cura, di assistenza e di supporto per le persone con sclerosi multipla sul territorio, ora più che mai fondamentali.

A Loano le gardenie di Aism saranno in distribuzione in piazza Rocca il 21 e 22 maggio (o, in caso di maltempo, il 28 e 29 maggio).

Cronica, imprevedibile e invalidante, la sclerosi multipla è una delle più gravi malattie del sistema nervoso centrale. Il 50% delle persone con sclerosi multipla è giovane e non ha ancora 40 anni. Colpisce le donne due volte più degli uomini. In Italia sono 133 mila le persone colpite da sclerosi multipla, 3.600 nuovi casi ogni anno: uno ogni tre ore.

La causa e la cura risolutiva non sono ancora state trovate ma grazie ai progressi compiuti dalla ricerca scientifica, esistono terapie e trattamenti in grado di rallentare il decorso della sclerosi multipla e di migliorare la qualità di vita delle persone con sclerosi multipla. Per questo è fondamentale sostenere la ricerca scientifica.

“Nel mese di maggio, tradizionalmente dedicato all’informazione e alla sensibilizzazione sulla sclerosi multipla, ecco che fiorisce la gardenia, uno dei fiori simbolo della solidarietà che per la nostra associazione rappresentare la volontà di non arrenderci e di condividere il nostro impegno per fermare la sclerosi multipla” dichiara Francesco Vacca, presidente nazionale di Aism.