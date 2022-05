Loano, conclusa la prima edizione del corso di Guida Sicura della FMI

Loano. Si è conclusa oggi la tre giorni del corso di guida sicura della Scuola Motociclistica Federale organizzato dal Motoclub Domina e patrocinato dal Comune di Loano. Il corso si prefiggeva di aumentare e perfezionare la tecnica di guida personale in modo dinamico e partecipato, aumentando la consapevolezza e la gestione di possibili situazioni a rischio.

Le tre giornate sono state caratterizzate da sezione orarie in aula, in piazzale e su percorsi stradali. “Siamo contenti per come si è svolto questa prima edizione del corso FMI – commenta Paolo Raimondi, presidente del Motoclub Domina – Con il nostro segretario Marco Frione, istruttore itgs (FMI) e il nostro vicepresidente Davide Carosa ci siamo prefissati di organizzarlo nel migliore modo possibile e in piena sicurezza: questo è stato possibile grazie anche alla fondamentale collaborazione con l’amministrazione e il comando di Polizia locale di Loano, che ringraziamo”.

“Un plauso ai partecipanti – prosegue Raimondi – che con impegno hanno potuto mettere in pratica sulle nostre strade dell’entroterra le informazioni ricevute dagli istruttori della scuola motociclista federale. Ringraziamo i docenti del corso e il presidente Giulio Romei del Comitato Regionale Ligure per essere passato a portare i saluti della grande famiglia FMI”.