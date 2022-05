Lions Club Spotorno, premiati i vincitori del Concorso Eloquenza

Spotorno. “Come ogni anno é consuetudine che il Lions Spotorno, Noli, Bergeggi, Vezzi Portio organizzi il Concorso di Eloquenza: peccato che le due precedenti edizioni siano avvenute solo sulla carta causa COVID. Quest’anno, giunti alla 19 edizione, quella targata 2021-2022, dopo molti rinvii, si è arrivati a fissare il suo svolgimento addirittura all’11 maggio alle ore 15,30 in Spotorno a Villa La Carlina. Il Lions Club Spotorno, costituitosi nel 1988, da 19 anni promuove questo concorso riservato ai giovani degli istituti Superiori della nostra Provincia, assegnando una frase sulla quale costruire, senza leggere , in un tempo max di 10 minuti un ragionamento che sia convincente e affascini la platea. Il vincitore riceve un assegno di studio (in passato, quando la situazione mondiale lo consentiva il premio era rappresentato in alternativa, da un viaggio premio in un paese europeo che prevedeva l’inserimento in famiglie disponibili ad accogliere il/la giovane e/ o la vita in un Camp organizzato ad hoc per giovani provenienti da tutti i continenti)”. A dirlo è il Lions Club di Spotorno.

“Gli studenti che hanno disputato la finale per la conquista del Cicerone d’argento e dei numerosi premi riservati ai vincitori, dopo le dolorose rinunce di tanti giovani bravi e preparati impegnati nell’esame di maturità sono: Giulia Gosio del Liceo Scientifico Statale O.Grassi di Savona, Francesco De Bon del Liceo Calasanzio di Carcare, Tommaso Franco del Calasanzio di Carcare

Erika Ghiso del Liceo Calasanzio di Carcare, Fabio Marchisio del Calasanzio di Carcare. La prestigiosa sede scelta per questa edizione del Concorso è stata gentilmente messa a disposizione dal Circolo Socio Culturale “Pontorno”, che ha invitato gli studenti, i loro accompagnatori e la qualificata giuria a fare una visita guidata della pregevole esposizione di quadri, disegni, acqueforti, ceramiche realizzate da Gigetto Novaro e recentemente riordinate dall’Associazione ospitante”.

E’ stata espressa ammirazione per l’esposizione e per la storia di questo singolare Maestro,poliedrico artista e ispiratore con il cenacolo di artisti milanesi tra cui Orio Vergani

del famoso Premio di Pittura “Bagutta”. La manifestazione si è svolta nel pieno rispetto della normativa COVID consentendo l’accesso ai locali ai soli studenti e loro accompagnatori,oltre naturalmente agli organizzatori.

La giuria composta dal Governatore eletto Claudio Sabattini, dal Presidente pro-tempore del Lions organizzatore Giampaolo Calvi, dal Presidente eletto per l’anno sociale 2022-2023 Enrico Tassinari, dal Lions O.D.Silvano Tabò, dal vignettista e giornalista Roby Giannotti ha faticato non poco ad individuare i più meritevoli.

Nell’occasione, grazie al consolidato rapporto del referente del concorso e della sua consorte, soci volontari della Condotta savonese di Slow Food, è stata offerta in premio ai primi tre classificati la tessera a titolo assolutamente gratuito alla Associazione.

Annalia Aime, socia Lions del Club francese gemellato con il club organizzatore ed esponente del Comitato savonese di Slow Food ,delegata dal Fiduciario di Condotta Vincenzo Ricotta, impossibilitato a partecipare di persona, ha illustrato le finalità dell’Associazione ed ha consegnato ai tre primi classificati la tessera della prestigiosa associazione. Ai primi tre classificati sono stati inoltre assegnati i premi messi in palio dagli organizzatori (tre assegni di studio rispettivamente di 250, 150 e 100 euro e alcuni gadgets). I tre primi classificati inoltre disputeranno la finalissima distrettuale prevista sabato 14 maggio alle ore 10,15 a Mondovì, che vedrà rappresentate le realtà scolastiche del Cuneese e del Monregalese.