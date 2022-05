Lega Savona, al via la campagna di tesseramento per l’anno 2022

Provincia. La sezione cittadina della Lega di Savona organizza per sabato 14 maggio un gazebo allestito in Corso Italia – angolo via Astengo, per promuovere la campagna di tesseramento della Lega – Salvini Premier per l’anno 2022.

L’iniziativa è in programma dalle 10 alle 18.

“Sarà un momento di incontro tra i cittadini con tutti i dirigenti, sostenitori e militanti – fanno sapere in una nota dalla sezione leghista -, per confrontarci insieme sulle scelte politiche locali, nazionali e sui risultati raggiunti grazie all’incisività del Partito all’interno della coalizione di governo”.