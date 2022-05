Lega Alassio, Schivo (Bagni Marini): “Dal partito buoni propositi ma pochi fatti. Facciamo un passo indietro”

Alassio. Dopo l’annuncio del consigliere di minoranza ed ex candidato sindaco di Albenga Gerolamo Calleri e l’intenzione manifestata da Antonio Caviglia (commissario cittadino della Lega di Alassio) di “lasciare il Carroccio” e di “non rinnovare la sua tessera”, il partito di Matteo Salvini perde un altro “pezzo” nella città del Muretto.

Si tratta, in particolare, del presidente dei Bagni Marini di Alassio Emanuele Schivo.

“Anche il nostro piccolo gruppo balneare – spiega Schivo in una nota -, in questo momento preferisce fare un passo indietro rispetto alla nostra precedente presa di posizione. Così come Caviglia alcune dinamiche locali non riusciamo più a digerirle. Non sono quelle che ci avevano dato la voglia di appoggiare un movimento cittadino dai buoni propositi ma che purtroppo in alcuni casi sono rimasti solo propositi senza dare un seguito”.

“Ringraziamo per il percorso di crescita che abbiamo fatto insieme, ringraziamo il senatore Ripamonti per quanto sta cercando di fare a livello nazionale quasi in solitaria per la nostra causa ma per il momento ci prendiamo una pausa e ci rismarchiamo nuovamente dai partiti”.