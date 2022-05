Le ragazze della nazionale ucraina di nuoto sincronizzato ospiti nel campo di Legino

Savona. Le ragazze della nazionale ucraina di nuoto sincronizzato sono state gradite ospiti al campo sportivo di Legino.

Un modo per far sentire la vicinanza del Legino Calcio in un momento per loro così difficile. In occasione dello storico Trofeo Cogno, le ragazze hanno avuto modo di assistere ad alcuni incontri e di socializzare con i loro coetanei.

L’esempio dello spirito di abnegazione che uno sport come il sincro comporta, poi, sarà di ulteriore sprone per i giovani calciatori savonesi.