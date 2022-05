Savona. Ultimo turno dei playout, serie decisiva per decretare chi rimarrà in Serie A2 anche l’anno prossimo tra Amatori Savona e Nico Basket.

Entrambe le formazioni sono reduci dalle sconfitte in gara 3 del primo turno playout: Savona contro Capri e Ponte Buggianese contro Battipaglia.

Biancorosse che si presentano al PalaPagnini ancora orfane di Paleari, Salvestrini e della lungodegente Poletti.

Parte con il piede giusto Savona che trova subito punti da Pobozy, Sansalone e Picasso: la buona vena realizzativa delle biancorosse è sostenuta anche da un approccio difensivo molto attento soprattutto nel contenimento delle lunghe di Ponte Buggianese, che nei primi cinque minuti andrà a bersaglio soltanto con Bacchini con una tripla e un tiro dalla media.

La terza tripla di Picasso (che mette a referto 11 punti nel primo quarto) e quella di Dagliano, portano l’APS sul +9 a due minuti dal primo intervallo. Nico Basket però non si lascia spaventare e nelle ultime battute del primo periodo trova risposte importanti da Dzinic e Bacchini. Alla prima sirena risultato sul 24-17.

Finale playout: Amatori Pallacanestro Savona vs Nico Basket Femminile

Inizia nel secondo periodo la lunga fase di inseguimento punto su punto tra le due squadre: la compagine ospite si avvicina fino al -3 grazie a Giangrasso e Mattera, Savona risponde con Sansalone e Nezaj.

Iniziano i problemi di falli per le biancorosse, con coach Dagliano costretto a preservare Zanetti e Picasso (entrambe con 3 falli personali) ma, nonostante ciò, il livello della difesa savonese non cala a livello di intensità soprattutto nel

pitturato e Ponte Buggianese si affida con successo alle triple di Tintori per restare in partita. Si va all’intervallo sul 38-34.

Fase di stallo nei primi minuti del secondo tempo: parte bene Nico Basket che si porta a -2 dalle savonesi che non segnano per tre minuti e poi si sbloccano con Leonardini e Pobozy.

Se il difficile canestro della giocatrice polacca sembra essere un importante spartiacque per la gara, la squadra ospite non demorde e torna in partita grazie a Giangrasso e Dzinic che riportano la loro squadra sul -4. Ceccardi e Nezaj vogliono chiudere velocemente il discorso e con i loro canestri portano Amatori Savona fino al 54-45 di fine terzo quarto.

Prima metà del quarto periodo in cui si segna con il contagocce: questa situazione favorisce Savona che sembra poter gestire gli 11 punti di vantaggio fino alla fine della gara. La stanchezza inizia a farsi sentire e ad entrambe manca lucidità in fase offensiva. Buone invece le chiusure e gli aiuti difensivi che portano ad un paio di stoppate di pobozy e Ceccardi.

Ma, come spesso accade al Palapagnini, la partita non finisce di stupire il foltissimo pubblico accorso al palazzetto di corso Tardy e Benech: Tintori e Dzinic riportano Ponte Buggianese sul -4 per l’ultimo disperato tentativo di rimonta della squadra ospite. Solo l’imprecisione ai liberi delle rosanero permette a Savona di mantenere qualche punto di distacco.

Nell’ultimo minuto di gioco, invece, le ragazze di coach Dagliano sono ciniche dalla lunetta e possono così esultare alla sirena finale: Amatori Savona 66 Nico Basket 60.

“Le ragazze sono state brave a non demordere dopo la sconfitta in gara 3 contro Capri: sono invece tornate più determinate ed unite che mai in palestra per preparare questa serie da dentro fuori. Partite come queste si preparano studiando a fondo le avversarie ma poi la differenza la fanno i nervi saldi e la voglia di salvarsi”. Queste le parole di Giacomo Cacace, assistente di coach Dagliano, nel postpartita.

Prossimo appuntamento mercoledì 25 maggio alle ore 21 a Ponte Buggianese per gara 2.

Il tabellino:

Azimut Amatori Pallacanestro Savona – Nico Basket 66-60

(Parziali: 24-17, 38-34, 54-45)

Azimut Amatori Pallacanestro Savona: Pobozy 13, Sansalone 10, Zanetti 3, Leonardini 6, Picasso 15, Nezaj 6, Dagliano 6, Ceccardi 7, Ghigliotto, Pitzalis n.e. – All. Dagliano, ass Cacace, Faranna.

Nico Basket: Nerini 3, Bacchini 12, Tintori 10, Giangrasso 15, Dzinic 14, Giglio Tos 1, Mattera 5, Cibeca, Modini A., Mengoli n.e., Mariani n.e., Farnesi n.e. – All. Rastelli.