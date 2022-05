Lavori nel sottopasso ferroviario della stazione di Albenga, possibili disagi alla viabilità

Albenga. Sono iniziati questa mattina i lavori di sostituzione delle griglie stradali ubicate nel sottopassaggio della stazione di Albenga, griglie (che a detta degli automobilisti e di molti residenti) erano particolarmente rumorose. Ciò ha spinto l’amministrazione comunale e il vice sindaco Alberto Passino ad intervenire.

Come inevitabile il senso unico della carreggiata e la chiusura di metà della sede stradale provocherà disagi alla circolazione (soprattutto per i mezzi pesanti ) e per gli automobilisti alla ricerca di strade alternative, ma l’intervento programmato da tempo era ritenuto necessario dal Comune.

Al momento la chiusura riguarda il tratto che da mare va verso il centro città ed è possibile andare in direzione lungomare, mentre la prossima settimana in alternanza con l’altro tratto sarà interdetto al traffico. Spiega l’assessore ai lavori pubblici Alberto Passino: “Abbiamo atteso la fine delle festività pasquali e del 1 maggio per far partire i lavori che erano in calendario da tempo. La ditta Molinari, che ha realizzato le griglie, supportata da una ditta artigiana, sta provvedendo su metà carreggiata alla rimozione delle vecchie griglie e al massetto con le quali erano incementate e come secondo step, provvederanno al ripristino con le nuove griglie carrabili”.

“Un intervento necessario che durerà due settimane circa, questi sono i tempi tecnici previsti anche per attendere la maturazione del cemento. Sarà quindi sempre aperta metà carreggiata ed è stata posizionata la segnaletica con le indicazioni delle strade alternative per raggiungere le varie destinazioni. Va però segnalato che in queste due settimane di intervento l’apertura nel week end sarà garantita su entrambe le corsie”, conclude Passino.