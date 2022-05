Lavori in provincia di Savona di adeguamento alla rete di media tensione: ecco dove e quando

Savona. Per poter procedere ai lavori di adeguamento della rete a media tensione in provincia di Savona, il 12 maggio E-Distribuzione effettuerà una disalimentazione sulla linea MT che comprende 18 cabine secondarie tra Liguria e Piemonte. I comuni coinvolti saranno Armo, Alto, Nasino, Castelbianco e Caprauna.

Nel comune di Alto, dalle ore 09:00 alle ore 16:00, le vie interessate dall’interruzione alimentazione saranno: via Albenga, via Cascione, via Albenga, via Roma, via Pieve di Teco, via Castello, via Piemonte, via Ortazzo, località S. Bartolomeo, località Madonna del lago, via Della Costa, via Sotto Portico, piazza Caduti.

Le zone interessate nel comune di Nasino saranno: via Roma, via Libertà, via Monte Grappa, località Madonna, via 1 Maggio, via Diaz, via Matteotti, via Piave, via Montello.

Per il comune di Castelbianco: via Pennavaire, via 24 Maggio ores, via Isonzo Vesallo, via Veneto Veravo, frazione Veravo, via4 Novembre.

Infine, nel comune di Caprauna, l’interruzione avverrà sempre dalle 9:00 alle 16:00 nelle seguenti vie: via 25 Aprile, via S. Rocco, via Poggio, piazza S. Antonino, via Roma, via Garibaldi, via Fontanabuona, via S. Bernardo, via 1 Maggio, via Provinciale, via Bosco, località Prati, via Fontane, via Cuneo.

Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata; pertanto, gli utenti sono invitati a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori.

Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio, è possibile inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD (IT001E…) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone “Guasti e-distribuzione”. Per segnalare un guasto è a disposizione il Numero Verde 803.500.

Inoltre, è possibile ricevere informazioni anche sui canali social Facebook e Twitter di E-Distribuzione nonché sul sito Web www.e-distribuzione.it dove, nella sezione “interruzione di corrente”, è presente la “mappa delle disalimentazioni” che fornisce dati in tempo reale sullo stato della rete elettrica.