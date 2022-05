Lavori di asfaltatura delle strade a Varazze, chiusi alcuni tratti: vie e orari

Varazze. Iniziate ieri le asfaltature in alcuni tratti cittadini, con le prime operazioni di scarificatura. Le strade interessate in questo lotto di lavori saranno i tratti di via Canavelle, via Callandrone, via Nuova Cantalupo, via Milano, via IV Novembre, via Monte Grappa, via Villagrande, via Carattino e via Milano.

Prestare attenzione ai divieti di sosta e fermata già posizionati, o che verranno posti nei prossimi giorni nelle seguenti vie cittadine.

Nel dettaglio, via Carattino sarà chiusa dal 18 al 20 maggio dalle 8 alle 18; via Buranello il 18 maggio dalle 8 alle 18; via Milano (tratto ponente, intersezione piazza Mazzini) il 19 maggio dalle 8 alle 18, mentre il tratto di via Ravano antistante l’intersezione con via Verdi, nonché tratto di via IV Novembre lato ponente, sarà interdetto dalle 8 alle 18 del 19 e 23 maggio.; via Montegrappa, invece, sarà chiusa dalle 8:45 alle 18 da martedì 24 a venerdì 27 maggio. Contemporanea l’istituzione del doppio senso di circolazione in via Piave. Il divieto di sosta in via Montegrappa partirà dalle ore 8, mentre il divieto di transito dalle ore 8:45 per non interferire con il “transito scolastico”.

“Prestare attenzione alle modifiche della viabilità cittadina – ricorda il sindaco Luigi Pierfederici – sicuramente ci saranno dei momenti di congestione ma è necessario intervenire per garantire la manutenzione delle strade”.