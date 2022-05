Lavorare nelle crociere, nuovi corsi di formazione. Costa: “Assumiamo 500 persone”

Liguria. La nuova stagione estiva è alle porte e le navi da crociera tornano a solcare i mari, con una serie di offerte e servizi completamente rinnovati, anche a fronte delle nuove esigenze degli ospiti. Con la ripartenza, tornano a pieno regime anche le attività di formazione finalizzate all’assunzione a bordo delle navi, in particolare rivolte al territorio ligure, che l’Accademia Italiana della Marina Mercantile e Costa Crociere hanno presentato questa mattina ad Arenzano, presso il centro di formazione di Villa Figoli des Geneys.

Diciotto studenti dell’istituto alberghiero Nino Bergese di Genova, accompagnati dalla preside Cinzia Baldacci, hanno potuto scoprire (anche attraverso una piccola dimostrazione pratica dello chef Riccardo Bellaera, corporate pastry chef di Costa Crociere, le professionalità, i percorsi didattici e le opportunità di lavoro offerte dai corsi sviluppati dall’Accademia e da Costa Crociere, partendo proprio dal luogo dove si svolge la formazione.

All’incontro erano presenti la fleet hotel & HR director di Costa Crociere, Antonella Varbaro, e la direttrice dell’Accademia Paola Vidotto. Si tratta del secondo di una serie di 5 appuntamenti di orientamento al lavoro nel settore ospitalità delle navi crociera, che sono rivolti agli istituti alberghieri genovesi.

“Ogni iniziativa di orientamento attivo è importante perché costituisce il tassello di un percorso che Regione ha avviato da tempo per promuovere i percorsi ITS. In particolare quello proposto in questa occasione da Accademia Italiana della Marina Mercantile, in sinergia con Costa Crociere, va a formare oltre 20 cuochi di bordo – commenta Ilaria Cavo, assessora regionale alla Formazione -. Si tratta di un corso con un vincolo occupazionale del 70% che l’anno scorso ha avuto un esito addirittura del 100%, testimonianza della qualità della proposta riconosciuta anche da un premio nazionale attribuito da Confindustria. Come Regione continuiamo dunque a puntare sull’istruzione e formazione tecnica superiore come risposta alla necessità di accorciare il mismatch tra domanda e offerta nel mondo del lavoro. Si muove in questa direzione la predisposizione del nuovo ‘Piano Territoriale regionale di istruzione tecnica superiore’ per il periodo 2022/2024 nel quale si porrà particolare attenzione all’aggiornamento delle proposte formative con figure sempre più attente all’innovazione e al cambiamento per soddisfare i fabbisogni delle aziende. La partecipazione del comparto crocieristico sarà sempre più centrale sia per rafforzare i percorsi già tradizionalmente attivati, ma anche per individuare professionalità e competenze nuove»”

Attualmente stanno per concludersi a Villa Figoli ben quattro corsi per un totale di 49 allievi frequentanti: il percorso Its Pasticcere/Panettiere; l’Its Cuoco di bordo, i cui partecipanti stanno già svolgendo lo stage sulle navi Costa; il corso breve per animatori e quello per tecnici dell’intrattenimento.

Ai primi di aprile 2022, l’Accademia Italiana della Marina Mercantile e Costa Crociere hanno presentato ad Alfa (Agenzia Lavoro Formazione Accreditamento), tre nuovi percorsi di formazione, che dovrebbero essere attivati nei prossimi mesi: pasticcere di bordo, receptionist e animatore.

“Con la ripartenza della nostra flotta, offriremo tantissime opportunità di lavoro a bordo delle navi Costa. Basti pensare che solo per il 2022 prevediamo oltre nuove 500 assunzioni. I corsi che offriamo presso l’Accademia di Villa Figoli rappresentano una delle vie migliori per accedere alle professioni di bordo legate all’ospitalità. In questo centro di assoluta eccellenza a livello nazionale, riusciamo infatti a sviluppare un tipo di formazione creata su misura, già in fase di progettazione, sulle esigenze specifiche delle nostre navi, garantendo quindi altissimi livelli di occupazione” , ha dichiarato Antonella Varbaro di Costa Crociere.

Per Paola Vidotto, direttrice dell’Accademia della Marina Mercantile, “lavorare sulla formazione delle professionalità del futuro è stimolante ed è il nostro focus principale. Dopo due anni di stop, finalmente riparte anche il mondo delle crociere. Come Accademia siamo concentrati sullo sviluppare e aprire sempre nuovi corsi e percorsi didattici, in maniera tale da dare risposte efficaci alle necessità delle aziende e dei ragazzi e delle ragazze che vogliono fare del mondo marittimo il loro lavoro”.

Il centro di Villa Figoli des Geneys, ad Arenzano, attraverso l’Accademia Ospitalità Crociere, che vede Costa Crociere come partner dell’iniziativa, è la prima istituzione in Italia dedicata esclusivamente alla formazione di professionisti dell’hotellerie che lavoreranno sulle navi da crociera: cuochi, pasticceri, panettieri, animatori, addetti al servizio clienti e altre figure legate all’accoglienza e all’intrattenimento. Gli allievi che seguono i corsi hanno a disposizione una struttura di assoluta eccellenza, sorta grazie all’impegno di Regione Liguria, Comune di Arenzano, Accademia della Marina Mercantile e Costa Crociere.

Dalla sua inaugurazione l’Accademia ha formato 682 allievi nelle posizioni di receptionist, cuochi, tecnici, addetti alle escursioni, tecnici dell’intrattenimento, fotografi, animatori e desktop publisher. La percentuale di assunzione raggiunta a bordo delle navi da crociera Costa è di circa il 92% delle persone formate.

L’offerta formativa della Fondazione include percorsi ITS biennali e Corsi per la riqualificazione e aggiornamento degli occupati e per la professionalizzazione dei disoccupati (dalle 300 alle 600 ore). Entrambi i percorsi sono gratuiti per i corsisti in quanto vengono finanziati attraverso risorse provenienti dal Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, dalla Regione Liguria (Fondo Sociale Europeo) e dal Fondo Nazionale Marittimi.