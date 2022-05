L’attesa è finita, La Suerte riapre i battenti in grande stile: sabato 28 maggio l’inaugurazione su 3 piani

Laigueglia. L’attesa è finita. Dopo due anni di pandemia, tra chiusure e riaperture (contingentate), la discoteca La Suerte di Laigueglia riapre i battenti, e lo fa in grande stile.

L’inaugurazione della stagione estiva per uno dei locali simbolo della movida è in programma domani sera (sabato 28 maggio) e il primo evento è già sold out, a testimonianza della voglia dei giovani, e non solo, di tornare a divertirsi senza restrizioni.

La formula del primo appuntamento è quella classica de La Suerte: non solo discoteca, ma anche musica dal vivo e spettacolo (Show & Animazione: La Suerte, Night Project). Si partirà alle 20, con la musica live di Gioia. Quindi, ad animare la consolle saranno i resident djs Andrea Poggio, J Nice, Federico Orlando e Griba.

Ma La Suerte non è solo disco: l’inizio della stagione estiva, infatti, sancisce anche il ritorno della spiaggia e del ristorante per fornire agli ospiti la possibilità di godere il locale dal mattino a notte fonda, in ogni suo aspetto.

Per quanto riguarda la stagione estiva, poi, non mancheranno le classiche serate del mercoledì e del sabato in particolare. Ma la pandemia ha lasciato in eredità anche qualcosa di positivo: si tratta degli eventi pomeridiani del giovedì e della domenica, studiati e messi in pratica con successo nel periodo Covid, e che saranno pertanto riproposti anche nel 2022.

Novità di quest’anno sarà rappresentata dalla serata del lunedì, durante la quale si alterneranno gli ospiti principali: gli anni scorsi la serata de le Rocce di Pinamare che, però, nonostante i tentativi, non riaprirà ancora i battenti, lasciando a La Suerte il compito di riempire il lunedì di residenti e turisti con un’offerta che andrà dunque a coprire praticamente tutti i giorni della settimana.

Notizia nella notizia, non certo marginale, il ritorno al lavoro per decine e decine di dipendenti rimasti al palo a causa della pandemia: basti pensare che per un evento “classico” La Suerte impiega oltre 50 dipendenti ogni sera.

E la stagione estiva sarà arricchita ovviamente da grandi ospiti, anche se il patron Angelo Pisella, che non nasconde l’emozione per la riapertura, ha preferito non “spoilerare” (come si suol dire) nulla, o quasi.

“Dopo due anni di pandemia, di restrizioni, in cui abbiamo fatto una fatica mostruosa a tenere tutto in piedi, questa è una vera e propria boccata d’ossigeno, – ha spiegato ai microfoni di IVG.it. – Sono veramente emozionato per questa inaugurazione, così come lo è tutto lo staff, pronto ad accogliere i clienti nel miglior modo possibile, come da tradizione”.

“La Suerte riapre e lo fa in grande stile con tutti e 3 i piani aperti già a partire dal primo appuntamento di domani (sabato 28 maggio), che è sold out. L’obiettivo è ripagare tutti gli affezionati con un’estate serena e all’insegna dell’entusiasmo. Sui nomi siamo ancora al lavoro, ma posso dirvi che si parla di artisti del calibro di Fred de Palma e Gabry Ponte. Il resto sarà una grande sorpresa, ma quel che è certo è che sarà una stagione fantastica“, ha concluso.