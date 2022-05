L’Atleticamente stacca il pass per il campionato nazionale Csen di Riccione

Andora. Si è conclusa domenica 8 maggio a Genova Sant’Eusebio la terza ed ultima prova del campionato individuale Csen, che sancisce la fine delle qualificazioni regionali valide per l’ammissione al campionato nazionale Csen che si svolgerà a Riccione dal 10 al 12 giugno.

Ottimi risultati per le ragazze dell’Atleticamente, molte delle quali alla loro prima esperienza di gara, che hanno ben figurato portando a casa un ricco bottino e staccando il pass per le finali nazionali. In totale le ginnaste andoresi hanno conquistato quattro medaglie d’oro, tre medaglie d’argento e una medaglia di bronzo.

Nel dettaglio vediamo i risultati.

Nella categoria Allieve attrezzo cerchio il podio si colora tutto di fucsia:

1ª classificata Viola Trevia

2ª classificata Celeste Secchi

3ª classificata Irida Godaj

Sempre nella categoria Allieve, attrezzo palla:

1ª classificata Celeste Secchi

2ª classificata Irida Godaj

4ª classificata Viola Trevia

Nella categoria Junior, sia al cerchio, sia alla palla:

1ª classificata Aurora Ciliberto

2ª classificata Irene La paglia

Inoltre, il team andorese, nella classifica regionale per società, sale sul gradino più alto del podio conquistando la coppa.

Il consiglio direttivo, ancora una volta, si congratula con tecniche e atlete per gli ottimo risultati ottenuti. Il prossimo appuntamento per il team andorese vedrà impegnate Corciulo, Morelli, Patriarca, Salemi nel campionato individuale di federazione.