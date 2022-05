Laboratori make-up per le donne in cura presso l’oncologia dell’Asl2: il 13 maggio l’inaugurazione a Savona

Savona. L’associazione “Amici Centro Oncologico Pietro Bianucci” dal 1986 è attenta a migliorare la qualità di vita del malato oncologico attraverso molteplici attività. Una di queste sono i laboratori di Make-Up rivolti alle donne in cura presso l’Oncologia dell’ASL2 Liguria.

I laboratori, tenuti dalla truccatrice esperta Marzia Pistacchio, sono nati nel 2016 e finalmente dopo una sospensione dovuta alla pandemia riprenderanno in presenza con una cadenza mensile. Con essi l’associazione vuole offrire alle donne uno spazio dedicato “alla cura della propria immagine” anche (e soprattutto) in un momento difficile della loro vita. L’inaugurazione si terrà il 13 maggio 2022 alle ore 15 presso la Casa del Volontariato in Via San Lorenzo 6 a Savona.

Per sostenere questa iniziativa, Abaton ha deciso di dedicare all’Associazione Amici Centro Oncologico Pietro Bianucci il progetto “Da Donna a Donna”, donando un omaggio speciale alle partecipanti ai laboratori: una pratica pochette kit & fly, dal design unico e innovativo, realizzata completamente in Tessuto non Tessuto. All’interno della pochette saranno presenti i cosmetici solidi Good Glamour Green, in formato da viaggio: profumo solido, crema viso e corpo illuminante, deodorante solido, docciaschiuma idratante, caratterizzati da elementi naturali con l’estratto del Chinotto di Savona, compatti ed eco friendly, per un risultato piacevole ed efficace senza sprechi. Il kit si completa con la pratica limetta.

La mission di Abaton è quella di esaltare la bellezza ed il benessere in tutte le sue forme, rendendola sempre più sostenibile e solidale.