La terza edizione di AperiLeo raccoglie 3mila euro: saranno donati alle associazioni Viceversa e allo sportello Artemisia Gentileschi

Albenga. Nella giornata di sabato 14 maggio si è svolta la terza edizione dell’AperiLeo, service che ebbe i suoi natali nel non troppo lontano 2017, dall’idea del socio Lions Nicolo Varalli, e ormai appuntamento fisso nella primavera ingauna per aiutare le associazioni Viceversa e lo sportello Artemisia Gentileschi.

Ad Albenga, nella cornice di una Piazza delle Erbe gremita, nel dehor del ristorante Mannaia, messo a disposizione del club da parte del titolare, Marco Sanguineti, i ragazzi dei Leo, assieme ai volontari di Viceversa, hanno organizzato un classico aperitivo riuscendo a raccogliere la somma di 3mila euro che andrà interamente devoluta alle due associazioni.

Il presidente del Leo Club Gianluca Basso esprime tutta la sua soddisfazione per la buona riuscita dell’evento: “Ringraziamo tutti i partecipanti che hanno voluto contribuire assieme a noi a due giuste cause. Un grosso e sentito ringraziamento va inoltre a Marco Sanguineti che ogni anno ci fornisce un grande aiuto logistico e pratico per portare avanti questa bellissima tradizione, senza dimenticare tutti gli sponsor che hanno contribuito economicamente o donando bevande e cibarie per l’evento”.

Prosegue poi Basso ringraziando personalmente tutti coloro che hanno donato, da Edilneri S.r.l. a Peirano Bibite, passando per l’azienda agricola Castello, Boobs Beach Club, EnriClub, Pompe Funebri Liguri, Macelleria Piraldo, Youniverse Club, Twenties Cocktail Club, Scola Beer, Cattaneo Bruno, La Taberna del Foro, Fa Fumme, Il Candidato, Antonella Compagnia della bellezza.

Prosegue difatti il presidente: “E’ sempre incredibile vedere come tutte le realtà cittadine siano sempre disponibili a dare una mano per realizzare qualcosa di importante e soprattutto duraturo nel tempo. Non ci resta che fare un grosso in bocca al lupo ai ragazzi di Viceversa per il proseguio della loro attività sportiva e allo sportello Artemisia Gentileschi, nella speranza che gli episodi di violenza sulle donne subiscano un drastico ridimensionamento”. Conclude Basso dando appuntamento a tutti per la prossima edizione ed esortando chiunque voglia avvicinarsi al mondo dei Leo a vederlo come “un gruppo di ragazzi che si diverte cercando di fare del bene”.