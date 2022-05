La Rari Nantes Savona mette un piede in Champions League: 15-10 al Trieste

Trieste. La Carige Rari Nantes Savona ha vinto con la Pallanuoto Trieste, nella piscina “Bianchi” a Trieste, l’incontro valevole per la prima giornata della finale 3°/4° posto dei playoff del campionato di Serie A1.

15 a 10 è stato il risultato finale in favore dei savonesi che hanno giocato una grande partita sempre in vantaggio, tenendo a distanza di sicurezza il Trieste che è stato letteralmente ingabbiato dalla difesa biancorossa e non è riuscito mai a creare seri problemi al Savona. Da segnalare che dal terzo tempo il Savona ha giocato privo di Fondelli, espulso per proteste, e dal quarto tempo ha dovuto rinunciare all’allenatore Angelini, espulso anche lui per proteste e all’attaccante Iocchi Gratta espulso per reciproche scorrettezze.

La seconda partita valevole per la finale 3°/4° posto dei playoff si giocherà nella piscina “Zanelli” di Savona mercoledì 25 maggio alle ore 19,30. La squadra vincitrice, oltre a salire sul podio del campionato di Serie A1, avrà diritto a disputare la prossima Champions League.

Il tabellino:

Pallanuoto Trieste – Carige Rari Nantes Savona 10-15

(Parziali: 2-4, 2-5, 3-3, 3-3)

Pallanuoto Trieste: Oliva, Podgronik, Petronio, Buljubasic 1, Vrlic, Rigoni, Bego, Mezzarobba 1, Razzi 2, Inaba 4, Bini 1, Mladossich 1, Cattarini.

Allenatore Daniele Bettini.

Carige Rari Nantes Savona: Massaro, Rocchi 1, Patchaliev 1, Vuskovic 2, Molina Rios 3, Rizz 2, Caldieri, Bruni 1, Campopiano 3, Fondelli 1, Iocchi Gratta 1, Giovanetti, Da Rold.

Allenatore Alberto Angelini.

Arbitri: Bruno Navarra (Roma) e Mirko Schiavo (Palermo). Delegato Fin: Dante Saeli (Venezia).

Note. Superiorità numeriche: Trieste 3 / 12 + 2 rigori realizzati, Savona 8 / 11 + 2 rigori realizzati.

Usciti per tre falli: Patchaliev (Savona) nel 3° tempo; Bini (Trieste) nel 4° tempo; Rocchi (Savona) nel 4° tempo.

Nel 3° tempo è stato espulso Fondelli (Savona) per proteste. Nel 4° tempo espulso per proteste l’allenatore del Savona (Angelini). Nel 4° tempo espulso per reciproche scorrettezze Iocchi Gratta (Savona). Nel 4° tempo espulso per reciproche scorrettezze Vrlic (Trieste).