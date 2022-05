La Croce Bianca di Spotorno compie 55 anni: “Un grande impegno nella solidarietà e nell’assistenza”

Spotorno. Sono 55 gli anni compiuti dalla Croce Bianca di Spotorno, “anni intensi che abbiamo sempre vissuto nel segno della solidarietà e dell’assistenza” afferma il presidente della pubblica assistenza Filippo Rossi.

La Croce Bianca di Spotorno nasce nel 1967 grazie all’impegno e alla dedizione dei soci fondatori, “uno di loro, Nino Cerisola, a ben 78 anni, è ancora molto attivo – spiega Rossi -. Questa mattina era infatti impegnato nel suo ennesimo intervento. Ma la Croce Bianca di Spotorno vanta anche tanti giovani nella sua squadra, circa una trentina, che continuano a dedicare il loro tempo libero al servizio del volontariato”.

“Noi puntiamo molto su una politica che vede al centro i giovani – spiega il presidente -. E per fare questo ci impegniamo ogni giorno per stimolarli, per garantire loro sicurezza, nuovi mezzi e una nuova sede che li faccia sentire a casa, perchè senza di loro non si va da nessuna parte. Ovviamente, in tutto questo non bisogna dimenticare il fondamentale lavoro di chi ha diversi anni di soccorso alle spalle”.

“In questi ultimi tempi però stiamo percependo una grande crisi del volontariato, mancano persone che vogliano dedicarsi al volontariato. Sono cosciente del grande impegno che è necessario: occorrono tanta responsabilità, tempo e competenze; capisco che non sia semplice – aggiunge Filippo Rossi -, ma il 90% del trasporto sanitario è basato proprio sui volontari. Con la pandemia alcuni anziani e pensionati hanno anche lasciato l’impegno in croce”.

“Questi ultimi anni sono stati davvero molto difficili – aggiunge, riflettendo sulla pandemia da Coronavirus -. Anche le attività della nostra pubblica assistenza ne hanno risentito: abbiamo implementato i servizi orientati al sociale e all’assistenza alla cittadinanza come aiutare gli anziani e distribuire mascherine”.

“Sono orgoglioso di far parte di questa associazione” sottolinea il presidente. La Croce Bianca di Spotorno, infatti, nel corso di tutti questi anni ha compiuto numerosi interventi, non solo sul territorio spotornese ma anche in tutta Italia, dove era presente una situazione d’emergenza, come per il terremoto che ha colpito la città dell’Aquila nel 2009, durante l’alluvione che ha colpito Monterosso e Vernazza nel 2011, oltre nei luoghi del centro Italia colpiti da altre importanti scosse di terremoto.

Ma se si guarda al futuro, l’attuale presidente della pubblica assistenza, in carica da circa 5 anni, afferma: “A fine mese ci saranno le nuove elezioni, non so ancora se mi candiderò, ma so che la nostra associazione si trova di fronte a importanti anni di crescita. Il nostro è un gruppo di lavoro molto valido. C’è tanto da fare ma contare anche sul sostegno dell’amministrazione comunale è un bel segnale”. Lo scorso anno nel gruppo della Croce Bianca di Spotorno è stato inserito un gruppo cinofilo molto utile, quest’anno è stata realizzata una nuova sede e domenica 15 maggio verrà inaugurato un nuovo mezzo di soccorso nel corso del tradizionale corteo per celebrare i 55 anni della pubblica assistenza: ora non resta che attendere i prossimi mesi per le altre novità.