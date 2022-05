La ciclista di Mtb Francesca Saccu è l’atleta dell’anno 2021

Savona. Sono stati premiati oggi pomeriggio nella Sala Rossa del Comune di Savona gli sportivi e tecnici che si sono distinti durante il 2021.

Presenti alla cerimonia il sindaco di Savona Marco Russo, l’assessore allo sport Francesco Rossello, il presidente del Coni provinciale Roberto Pizzorno.

“Nello sport conta tutto quello che ruota intorno all’impresa, si può vincere o perdere o addirittura non partecipare. Ottenere risultati è secondario. Chiunque faccia sport fa una sfida con sé stesso e compie un percorso sia che lo faccia per se stesso che ad alti livelli”, ha commentato in questa occasione l’assessore Rossello.

Pizzorno ha ricordato che dopo due anni di stop si torna alla tradizione iniziata dal 1966 nella Sala Rossa quando già si premiava l’atleta dell’anno.

L’atleta dell’anno è Francesca Saccu, ciclista di mountain bike, 23 anni, di Cisano sul Neva, già vice campione d’Italia Under 23 e facente parte della Nazionale Italiana di Mtb con la quale ha partecipato ai Mondiali lo scorso anno in Trentino. Il premio le è stato conferito dalla sezione Rinaldo Roggero dei Veterani dello Sport, presieduta da Roberto Pizzorno.

La premiazione in Sala Rossa

“A 8 anni ho iniziato a divertirmi con le prime gare e non ho più smesso. La fatica è parecchia ma quando c’è la passione si sente meno”, ha detto Saccu. Tra gli obiettivi futuri “vorrei entrare nelle prime cinque del campionato italiano”.

Lo Sportivo Savonese dell’Anno 2021 è andato aldirettore tecnico della Nazionale di nuoto sincronizzato Patrizia Giallombardo.

ALTRI PREMIATI

Francesco Malinconico giovane promessa della Lni sezione Canottaggio Savona (premio Domenico Bazzano), Franco Lillaz (premio Carlo Pizzorno istituito in memoria del dirigente ideatore e organizzatore del Torneo Internazionale di calcio “città di Cairo Montenotte” e del Torneo Internazionale di calcio “città di Carcare”), Franco Fenoglio, insegnante Isef a riposo, grande appassionato di pallapugno e “padre” di Carta Bianca, giornale della Val Bormida (premio Eliso Colla, in ricordo del grande “prof”). Felice Tufano, ex allenatore del Savona ed attuale tecnico della Sampdoria Primavera, e Tonino Caprio, ex giocatore di Savona e Cairese e attuale presidente provinciale dell’Aiac Savona (premi in memoria di Valentino Persenza e Giancarlo Tonoli), Maurizio Maricone, presidente della Carige Rari Nantes Savona (premio Nazionale “Lelio Speranza”, in memoria del presidente del Coni provinciale di Savona che ha retto il mondo dello sport dal 1977 al 2012, e successivamente presidente onorario dell’Unvs Savona), Ferdinando Fiorito (premio Giancarlo Gaminara), Marco Capurro (premio Enrico Dondi), Anna Accarini (premio Ermes Madini), Gian Michele Baldi (premio Claudio Petitti), Roberto Bracco e Paolo Bracco (premio Una famiglia per lo Sport), Antonio D’Ambrosio (premio Salvatore Papa), Enzo Grenno (premio Umberto Delbono), Claudio Nucci (giornalista sportivo dell’anno), Maurizio Mearelli (premio Francesco Landucci), Sandro Boraschi allenatore prima ed attualmente direttore tecnico della Nazionale italiana Paralimpica di sollevamento pesi (tecnico dell’anno), Giancarlo Gugliemetto presidente della Podistica Savonese organizzatrice con la Chicchi di riso Savona (si occupa della parte tecnica) della Half Marathon (Promotore sportivo dell’Anno), mentre la storica dirigente della Rari Nantes Savona, Matilde Berio Berruti è il dirigente sportivo del 2021, Ruggero De Gregori (premio Lo Sport la mia vita,) mentre il premio alla carriera andrà a Vittorio Cravero, per la sua ultracinquantennale attività nella ginnastica. Infine Sara Meloni, 10 anni, portacolori della Asd Team Endurance di Borghetto Santo Spirito, riceverà il premio Speranza Azzurra.