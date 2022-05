Ivan Monti alla San Francesco Loano: fumata bianca in arrivo

Loano. Con la separazione da mister Enrico Sardo, accasatosi nuovamente alla Golfo Dianese, la San Francesco ha dovuto subito cercare un sostituto.

Dopo una settimana di ricerca, pare che il nome più papabile sia prossimo all’ufficialità: Ivan Monti sulla panchina rossoblù sembrerebbe cosa fatta.

Il tecnico avrebbe già dato la sua disponibilità. Una scelta importante per la società loanese, che il prossimo anno giocherà in Prima Categoria per continuare il proprio percorso di crescita.

Si attende soltanto l’ufficialità, poi inizierà l'”Era Monti“.

Ma non solo Monti tra i primi arrivi. Sembrerebbe tutto pronto per il ritorno di Omar Leo, in forza all’Andora durante la stagione appena conclusa.