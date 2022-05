Interrogativi sul futuro del campo Massabò di Albenga: lo spostamento a monte della ferrovia lo cancellerà

Albenga. Ben quattro società calcistiche di Albenga stanno festeggiando gli ottimi risultati sportivi ottenuti. Il Vadino ha vinto il proprio girone di seconda categoria ed è stato promosso in prima categoria. Anche Pontelungo e San Filippo Neri hanno conseguito importanti risultati e lo Yepp ha concluso il suo primo campionato raggiungendo gli obiettivi prefissati.

Nel complimentarsi con loro, il sindaco Riccardo Tomatis affronta anche un tema molto sentito: con lo spostamento a monte della ferrovia il campo sportivo Massabò sparirà. Quale soluzione?

Commenta così il primo cittadino: “La nostra città, oltre all’Albenga Calcio, vanta la presenza di ben quattro società calcistiche che quest’anno hanno ottenuto, e stanno ottenendo, grandissimi risultati. Mi voglio complimentare con i giocatori, tecnici e dirigenti di ciascuna di queste società . L’attività sportiva è al tempo stesso strumento di crescita sociale ed educativa e occasione di far conoscere e dare lustro alla nostra città. Nei prossimi giorni incontrerò il Vadino Calcio che ieri ha vinto il suo campionato ottenendo la promozione in prima categoria”.

E sul campo Massabò anticipa: “Come amministrazione stiamo già studiando alcune soluzioni per dare alla città un nuovo, più moderno e attrezzato impianto, che andrà a sostituire il campo Massabò”.

Quanto affermato dal primo cittadino chiarisce i dubbi che si pone il consigliere comunale di Azione Riccardo Minucci che nell’unirsi ai complimenti per i risultati ottenuti dalle quattro società si chiede: “Fatti i doverosi complimenti alla diverse compagini per i risultati raggiunti, bisognerebbe riflettere sull’attuale situazione degli impianti sportivi della nostra città e sulle prospettive che si delineano all’orizzonte. Fortunatamente, pur con le criticità ancora riscontrabili, lo Stadio Riva è stato dotato di un manto in sintetico che ha permesso alle squadre di poter avere una struttura adeguata in cui giocare (ad eccezione dello Yepp, che ha svolto i propri incontri casalinghi presso il campo Massabò)”.

“E proprio il campo Massabò è il centro di questa riflessione – aggiunge Minucci – perché con il prossimo spostamento a monte della ferrovia, tale struttura non esisterà più. Siamo in tempo per studiare le soluzioni migliori per consentire alla città di avere una seconda struttura all’altezza, possibilmente in sintetico, tale da permettere a tutte le società calcistiche presenti sul nostro territorio di poter proseguire la propria attività in maniera consona. È una sfida che bisogna vincere, l’unico modo per farlo è cominciare a ragionarci già ora, così da non farsi trovare impreparati”, conclude Minucci.