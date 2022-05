“Insieme per Altare”, Roberto Briano punta ad un secondo mandato: ecco la lista

Altare. “È la mia sesta campagna elettorale, ma ho più voglia del primo giorno”. È entusiasta il sindaco di Altare Roberto Briano che punta ad un secondo mandato come capogruppo di “Insieme per Altare”. La lista mantiene le stesso nome del 2017 (e avrà il medesimo avversario, ovvero la squadra guidata da Giuseppe Grisolia), ma per il 60% sarà composta da nuovi candidati.

La metà sono donne e vengono rappresentate quasi tutte le generazioni, dai 18 agli 80 anni. Molti i giovani, alcuni dei quali inizialmente avevano avuto l’idea di dare vita ad una terza lista, ma poi si sono confrontati con Briano e hanno scelto di sposare la sua causa “Ci siamo subito trovati – commenta il primo cittadino – ci siamo messi ad un tavolo e ci siamo accorti di avere idee molto simili che cercheremo di realizzare insieme”.

A partire dal progetto di rigenerazione urbana del paese: “Per noi è molto importante, come lo è per i cittadini – afferma – quindi vogliamo continuare in questa direzione. Altare ha bisogno di uno sviluppo turistico, culturale e commerciale e il nostro programma punterà soprattutto su questi tre aspetti”.

Al fianco di Briano, oltre ai nuovi candidati ci saranno anche tre “vecchie conoscenze”, ovvero il vicesindaco Luciano Grenno, l’assessore Roberto Oddera e il capogruppo Walter Bazzano. ”Mi ricandido anche perché, come me, anche loro hanno voluto ripercorrere questa strada. Mi sembrava corretto, opportuno e doveroso tentare un secondo mandato: nei primi cinque anni si fa esperienza, in quelli successivi si raccolgono i frutti”, dichiara Briano.

È d’accordo anche Walter Bazzano: “Questi cinque anni credo siano stati soddisfacenti, anche se non sono stati per nulla semplice. Ricordiamo il gelicidio, le due alluvioni e sicuramente questi due anni di pandemia non ci hanno aiutato. Quindi ritengo di poter dare ancora qualcosa ad Altare, aggiungendo l’esperienza accumulata in questi anni”.

Tra le new entry la 29enne Rita Scotti: “È la mia prima esperienza, la prima volta che mi candido, ho deciso di appoggiare la lista di Briano perché credo nella loro esperienza e sono convinta che, unendo ai progetti in atto e quelli che verranno, con le nostre nuove idee potremmo ottenere un buon processo di crescita e sviluppo per questo paese”, spiega.

Prossimo appuntamento per “Insieme per Altare”, sarà martedì 17 maggio alle ore 18, in piazza Monsignor Bertolotti, dove verrà presentata la lista alla cittadinanza.

I candidati della lista “Insieme per Altare”

Capolista Roberto Briano (1967): imprenditore

Walter Bazzano (1982): dipendente Mercitalia

Alessia Briano (2003): studentessa

Marziana DeGiorgis (1955): insegnante in pensione

Adriana Frumento (1952): insegnante in pensione

Giuseppe Galizia (1983): arma dei carabinieri

Luciano Grenno (1946): pensionato

Roberto Oddera (1961): libero professionista

Rossana Rocca (1994): impiegata e studentessa

Rita Scotti (1993): tecnico ottico