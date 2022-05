Infortunio agricolo a Dego, trauma toracico: grave 70enne

Dego. Una rovinosa caduta di natura accidentale: è avvenuta nel primo pomeriggio di oggi a Dego, in Val Bormida, in via Francesco Diverio.

Secondo quanto appreso, intorno alle 14.00, un 70enne stava manovrando un mezzo agricolo all’interno dei suoi terreni, poi l’improvvisa caduta, con un volo di circa due metri. L’uomo è rimasto a terra a seguito dell’impatto, riportando un grave trauma toracico e altre ferite sul resto del corpo.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Dego e l’automedica del 118: il 70enne è stato soccorso dal personale sanitario e dopo le prime è stato trasferito all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, in codice rosso.

Per la dinamica dell’infortunio e la sua età le sue condizioni sono giudicate gravi, tuttavia l’agricoltore non sarebbe in pericolo di vita.

Stando ad una prima ricostruzione dell’accaduto, pare che l’anziano, durante le fasi di lavoro nei campi con il mezzo agricolo, sia precipitato fuori dall’abitacolo per circostanze del tutto casuali, forse una piccola distrazione o un movimento che gli ha fatto perdere l’equilibrio, magari mettendo in fallo un piede con il conseguente e imprevisto capitombolo sulla sua area agricola.