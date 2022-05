“Indennità ingiustificate alla Guardia Medica”, condannati a risarcire gli ex dirigenti di Asl1. Prioli: “Farò appello”

Imperia-Savona. “Rispetto la decisione della Corte dei Conti ma farò appello perché sono fermamente convinto che i progetti aggiuntivi avessero un valore, conto quindi di far valere le mie ragioni e dimostrare l’assoluta correttezza delle mie decisioni nel secondo grado di giudizio”.

Sono le parole attraverso le quali Marco Damonte Prioli, direttore generale di Asl2, annuncia la decisione di fare appello in relazione ad una sentenza della Corte dei Conti, che ha condannato 9 ex dirigenti della Asl1 imperiese (tra cui lo stesso Prioli) a rifondere il servizio sanitario di “soldi dati alla guardia medica, ma senza motivo”.

Tutto è nato da un’operazione della Guardia di Finanza, scaturita dopo una decisione del Consiglio regionale nel 2003, che aveva “impegnato le Asl a stipulare accordi per migliorare i bassi salari dei componenti della Guardia medica“. Secondo l’accusa, però, gli incentivi supplementari in questione (5 euro l’ora) siano stati corrisposti dalle varie Asl liguri alla Guardia Medica “senza un progetto per migliorare la qualità del servizio ma solo a fronte di attività ordinarie e di iniziative poco significative”. Un aumento insomma ingiustificato perché elargito “a tappeto” a prescindere dall’eventuale coinvolgimento in progetti extra rispetto all’attività ordinaria.

Così la Corte dei Conti, dopo una indagine della Guardia di Finanza, ha aperto vari procedimenti sull’operato di tutte le Asl liguri, coinvolgendo un centinaio di manager in totale (ossia, in pratica, tutti quelli che si sono succeduti negli anni ai vertici delle varie aziende sanitarie). I procedimenti hanno avuto poi esiti diversi: assolti gli ex manager di Asl4 (a inizio febbraio), condannati quelli di Asl3 (pochi giorni fa), mentre nella savonese Asl2 la vicenda non è ancora conclusa.

A “inguaiare” l’attuale direttore generale di Asl2 Prioli, però, è il suo passato alla guida dell’imperiese Asl1. Lì, infatti, la Corte dei Conti ha condannato gli ex dirigenti (9 in totale) a risarcire una cifra complessiva di 266 mila euro (a fronte di un danno complessivo, in termini economici, stimato intorno al milione e mezzo di euro). Prioli è stato chiamato a risarcire una cifra di poco superiore ai 70 mila euro. Una partita solo all’inizio, già condita dall’annuncio di voler ricorrere in appello.