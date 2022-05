Incontro su “Innovazione e nuove prospettive” a Vado, sottosegretario Ascani: “Savona e sue imprese esempio per altre città”

Vado Ligure. “Creare un laboratorio nazionale dell’innovazione e della transizione nel savonese”. È questo l’obiettivo del consigliere regionale PD Roberto Arboscello, intervenuto questo pomeriggio all’incontro “Innovazione e nuove prospettive” tenutosi nel Porto di Vado Ligure e a cui ha partecipato anche il sottosegretario allo sviluppo economico Anna Ascani.

“Sicuramente il territorio di Savona e il suo mondo delle imprese può essere un esempio per le altre città italiane” afferma il sottosegretario.

Al centro dell’incontro, a cui hanno partecipato anche enti, associazioni, sindacati e rappresentati dei comuni del comprensorio savonese il mondo dell’industria, del porto, ma anche della ricerca e della formazione.

“Bisogna creare un sistema che metta in connessione la formazione, la ricerca, i ragazzi e le imprese – sostiene Anna Ascani -. Per fare questo è necessario guardare e investire in questa direzione. I fondi del Pnrr possono essere molto utili in questa ottica”.

“Spesso i ragazzi, quando escono dall’esperienza scolastica si trovano senza una preparazione per il mondo del lavoro – aggiunge Ascani – e la ricerca, con i suoi ricercatori formati nelle nostre università non vengono introdotti nelle aziende territorio, ma altrove. Bisogna impedire che ciò accada. Occorre quindi investire sui sistemi, sulla formazione, sulla ricerca e sui centri di competenza per poter introdurre opportunamente i giovani nelle imprese”.

A intervenire all’incontro anche il consigliere regionale Pd Roberto Arboscello che sottolinea: “Il progresso tecnologico e la transizione digitale è importante, ma il progresso umano deve essere di pari passo. È quindi dovere della politica guidare le persone verso il cambiamento con un’opportuna formazione”.

“Non è la prima volta che il sottosegretario allo sviluppo economico viene sul nostro territorio, è un buon segnale” conclude Arboscello.