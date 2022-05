Incidente sulla via Aurelia a Loano: un ferito in ospedale

Loano. Si è verificato un incidente stradale intorno alle 17 a Loano sulla via Aurelia, all’incrocio con viale della Rimembranza.

Secondo le prime informazioni sarebbe rimasto coinvolto un ciclista che dopo lo scontro con un’autovettura in sosta è caduto a terra.

Dopo la chiamata al 112, si sono attivati i soccorsi con due ambulanze: una della Croce Rossa di Loano e una della Croce Bianca di Albenga.

Fortunatamente, il ciclista – un uomo sulla cinquantina d’anni – a seguito dell’impatto non è rimasto ferito gravemente. Per lui è stato disposto il trasporto in ospedale al Santa Corona di Pietra Ligure in codice giallo.

Sul posto anche la polizia locale di Loano per comprendere l’esatta dinamica del sinistro stradale.