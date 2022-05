Incidente mortale in Aurelia bis a Villanova: messa in ricordo di Marco Parascosso ad Alassio

Alassio. Una messa in ricordo di Marco Parascosso, in occasione nell’anniversario della morte del 19enne. Sarà celebrata nella serata di giovedì 5 maggio, alle 19, nella chiesa di San Giovanni Battista (Fenarina).

Per l’occasione, i famigliari di Marco “chiedono a tutti gli amici di unirsi a loro nella preghiera e nel ricordo”.

Il tragico incidente in cui il 19enne ha perso la vita è avvenuto a maggio 2021, sull’Aurelia Bis. In seguito all’accaduto, Comune e polizia locale avevano fatto appello ad Anas, anche a mezzo lettera, richiedendo un “intervento immediato e fattivo per ridurre le velocità e i rischi di collisioni”.

Intervento che si è concretizzato nei giorni scorsi con l’installazione di 4 nuovi rilevatori di velocità (dispositivi che mostrano su un display la velocità dei veicoli in transito), posizionati sull’Aurelia bis, due tra Albenga e Alassio e due viceversa, che riportano il limite di 90 km/h.