Incidente al poligono di tiro, colpo di pistola ferisce due persone

Cosio d’Arroscia. Ieri pomeriggio due uomini, entrambi del savonese, sono rimasti feriti in modo lieve al poligono di tiro di Cosio d’Arroscia, nell’imperiese.

Come riportato da Riviera24.it, secondo quanto ricostruito fino ad ora uno dei due uomini avrebbe esploso un colpo di pistola, ferendo se stesso e l’altra persona. In tutti e due i casi, il proiettile ha raggiunto gli arti superiori.

Non essendo gravi, i due si sono recati da soli al pronto soccorso per farsi medicare.

Restano ancora diversi aspetti da chiarire sulla dinamica dell’accaduto e sull’utilizzo in sicurezza dell’arma, legalmente detenuta. Non si sa infatti, se il colpo sia partito accidentalmente o se sia stato sparato con imprudenza. Accertamenti sono in corso da parte dei carabinieri.